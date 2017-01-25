Пикет в поддержку осужденной за репост воспитательницы пройдет в Кургане в феврале

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Пикет в поддержку воспитательницы Евгении Чудновец, приговоренной к 5 месяцам колонии общего режима за репост в интернете, пройдет в Кургане 3 февраля, сообщили в среду корреспонденту ТАСС в городской администрации.
"Пикет в поддержку Евгении Чудновец согласован, он состоится 3 февраля. Вероятно, количество участников будет порядка 200", - уточнили в администрации.
Ранее сообщалось, что Чудновец приговорили к заключению по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Чудновец объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.
В начале января 2017 года Чудновец была помещена в карцер Шадринского СИЗО в Курганской области. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, причина такой строгой меры в том, что, находясь в камере, Чудновец закрывала ноги одеялом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер.
Сейчас Чудновец отбывает наказание в женской исправительной колонии №6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.