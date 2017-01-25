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Защита ловившего покемонов в храме Екатеринбурга блогера обжаловала арест

Новости Урала
25 января, 10:59 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, января. /ТАСС
Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию 27 января
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Руслан Соколовский

Руслан Соколовский

© Илья КАЗАКОВ/E1.RU

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Защита блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в храме Екатеринбурга, обжаловала его арест. Апелляционную жалобу в пятницу, 27 января, рассмотрит Свердловский областной суд, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе суда.

Ранее сообщалось, что Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил арест Соколовского до 22 февраля.

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"В Свердловский областной суд поступила апелляционная жалоба на продление срока содержания под стражей Руслану Соколовскому. Жалоба будет рассматриваться в закрытом судебном заседании 27 января", - уточнили в пресс-службе.

В октябре 2016 года Руслана Соколовского поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста. Как выяснили сотрудники ГУФСИН по Свердловской области, молодой человек разместил видеоролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения. Защита блогера пыталась оспорить данное решение, однако Свердловский областной суд отклонил апелляцию о смягчении меры пресечения.

В начале августа блогер снял видео о том, как ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Видео вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. В отношении блогера было возбуждено уголовное дело по статьям "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" и "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

В пятницу, 19 января, блогеру Соколовскому было предъявлено новое обвинение по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", поводом для которого стала обнаруженная во время обыска дома Соколовского ручка с видеокамерой.

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