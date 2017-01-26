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Прокуратура на Урале требует наказать перевозчика, чей водитель высадил ребенка на трассе

Новости Урала
26 января, 11:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, января. /ТАСС
По данным ведомства, перевозчик утвердил свою схему маршрута, в которой остановочный пункт указан в качестве остановочного пункта "по требованию"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура Тюменского района (Тюменская область) внесла представление в адрес одного из перевозчиков, водитель которого 14 января провез подростка мимо остановки и высадил его на трассе. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура провела проверку сообщений местных СМИ о том, что 14 января водитель рейсового автобуса высадил 13-летнего пассажира на трассе. По результатам проверки прокуратура внесла представление в адрес перевозчика ООО "ЗапСибАвто", водитель которого провез подростка мимо остановки ", - говорится в сообщении.

Установлено, что подросток в поселке Богандинский Тюменской области сел в рейсовый автобус по маршруту номер 103, чтобы доехать до поселка Боровский. "Водитель на остановке не остановился, в результате чего подросток не смог выйти на нужной остановке, где его ждал отец. Водитель высадил мальчика на выезде из поселка на улице Трактовой", - добавили в пресс-службе.

По данным ведомства, согласно расписанию движения автобусов пригородного сообщения по маршруту номер 103 "Тюмень-Сосновка", движение автобуса осуществляется с остановками в установленных местах по маршруту регулярных перевозок. "Таким образом, водитель автобуса обязан останавливаться на остановочном пункте поселке Боровский. Однако перевозчик утвердил свою схему маршрута номер 103, в которой данный остановочный пункт указан в качестве остановочного пункта "по требованию", что незаконно", - пояснили в пресс-службе.

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