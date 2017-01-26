В Екатеринбурге открылся музей художника Миши Брусиловского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Музей российского художника Миши Брусиловского открылся в Екатеринбурге в галерее "Арт-птица", сообщили ТАСС в галерее.

"Музей начал свою работу. На семинарах 26 и 27 января мы проводим здесь презентации образовательных программ для учителей города", - сказала владелица галереи Юлия Крутеева.

В Музее Брусиловского выставлены картины из частной коллекции мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которому принадлежит инициатива создания музея. "Мы планируем пополнять экспозицию благодаря другим коллекционерам, такие договоренности есть. Будет выставлена мало кому известная графика Брусиловского, биографические фотопроекты", - пояснила Крутеева.

В беседе с корреспондентом ТАСС Ройзман отметил, что "Брусиловский - крупнейший русский художник второй половины ХХ века - начала ХХI. Нам в этом плане повезло, что художник мирового уровня, вписанный в общемировой контекст, жил в Екатеринбурге. Думаю, что место Брусиловского в ряду Шагала, Пикассо".

О художнике

Брусиловский родился 7 мая 1931 года в Киеве. В 1944 году он поступил в киевский интернат для одаренных детей, позднее в Киевскую художественную школу. В 1953 году Брусиловский поехал в Москву, затем учился в Ленинграде, по окончании института был отправлен в Свердловск, где преподавал, работал в издательстве.

В 1962 году в соавторстве с Геннадием Мосиным начал работу над картиной "1918-й", которая принесла авторам всесоюзную известность. В то же время чиновники Свердловского обкома партии занесли имя художника в черные списки формалистов, ему официально запретили работать.

Брусиловский - один из самых дорогих российских художников. В 2006 году на аукционе Sotheby's его полотно "Футбол" было продано за рекордные на тот момент 108 тыс. фунтов стерлингов. В марте 2016 года художник представил публике картину "Николай II" стоимостью до 35 млн рублей. Его произведения находятся во многих крупнейших музеях и галереях РФ, а также в частных коллекциях в России, Австрии, Англии, Германии, Израиле, Ирландии, США, Франции и Швейцарии.

Художник скончался 3 ноября 2016 года после продолжительной болезни в возрасте 85 лет.