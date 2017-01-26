В Челябинской области начал работу "Экологический клуб"

Губернатор лично проверил на прочность кресла строящейся к ЧМ-2018 "Ростов-Арены"Спорт 26 января, 17:38
Кубань закупит 60 новых автобусов к матчам Кубка конфедераций в СочиСпорт 26 января, 17:22
Улицу в Екатеринбурге назовут в честь Героя России ВаловаНовости Урала 26 января, 17:13
Фигурист Кацалапов заявил, что у них с Синициной возникли вопросы по оценке на ЧЕСпорт 26 января, 17:01
Рабочий ТЭЦ в Пензе мог погибнуть из-за нарушения технологического процессаПроисшествия 26 января, 16:50
Компания "Т Плюс" опровергла факт взрыва на Пензенской ТЭЦ-1Происшествия 26 января, 16:41
Гребец Федоровцев: лаборатория допустила ошибку при анализе моей допинг-пробыСпорт 26 января, 16:15
Губернатор: стадион "Ростов-Арена" планируется сдать почти на два месяца раньше срокаСпорт 26 января, 16:04
Airbus авиакомпании Finnair приземлился в Шереметьеве для дозаправкиПроисшествия 26 января, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Общественная палата Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Производственное объединение "Маяк" презентовали журналистам свой совместный проект - "Экологический клуб". Он создан для решения экологических проблем региона, сообщил во время презентации председатель областной Общественной палаты Олег Дубровин.
"Созданный в Челябинской области Общественной палатой региона, Челябинской областной универсальной научной библиотекой и Производственным объединением "Маяк" "Экологический клуб" будет площадкой для освещения и поиска решения экологических проблем. Это как раз то, что нам необходимо", - сказал председатель областной Общественной палаты.
Сейчас экологические проблемы в Челябинской области решаются разрозненно, в регионе нет единого научного центра, отметила эксперт Общественной палаты Челябинской области Луиза Коржова. "Поэтому наша задача - объединить вокруг себя всех конструктивно настроенных специалистов, с которыми можно было бы решать все существующие экологические проблемы", - добавила эксперт.
По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, в Челябинской области требуется решить проблему качества атмосферного воздуха, качества питьевой воды, а также проблему утилизации бытовых отходов.