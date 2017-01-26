В Челябинской области начал работу "Экологический клуб"

ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Общественная палата Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Производственное объединение "Маяк" презентовали журналистам свой совместный проект - "Экологический клуб". Он создан для решения экологических проблем региона, сообщил во время презентации председатель областной Общественной палаты Олег Дубровин.

"Созданный в Челябинской области Общественной палатой региона, Челябинской областной универсальной научной библиотекой и Производственным объединением "Маяк" "Экологический клуб" будет площадкой для освещения и поиска решения экологических проблем. Это как раз то, что нам необходимо", - сказал председатель областной Общественной палаты.

Сейчас экологические проблемы в Челябинской области решаются разрозненно, в регионе нет единого научного центра, отметила эксперт Общественной палаты Челябинской области Луиза Коржова. "Поэтому наша задача - объединить вокруг себя всех конструктивно настроенных специалистов, с которыми можно было бы решать все существующие экологические проблемы", - добавила эксперт.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, в Челябинской области требуется решить проблему качества атмосферного воздуха, качества питьевой воды, а также проблему утилизации бытовых отходов.