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В Челябинской области начал работу "Экологический клуб"

Новости Урала
26 января, 16:34 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 26, января. /ТАСС
По мнению экспертов, экологические проблемы в регионе решаются разрозненно, в области нет единого научного центра
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 января. /ТАСС/. Общественная палата Челябинской области, Челябинская областная универсальная научная библиотека и Производственное объединение "Маяк" презентовали журналистам свой совместный проект - "Экологический клуб". Он создан для решения экологических проблем региона, сообщил во время презентации председатель областной Общественной палаты Олег Дубровин.

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"Созданный в Челябинской области Общественной палатой региона, Челябинской областной универсальной научной библиотекой и Производственным объединением "Маяк" "Экологический клуб" будет площадкой для освещения и поиска решения экологических проблем. Это как раз то, что нам необходимо", - сказал председатель областной Общественной палаты.

Сейчас экологические проблемы в Челябинской области решаются разрозненно, в регионе нет единого научного центра, отметила эксперт Общественной палаты Челябинской области Луиза Коржова. "Поэтому наша задача - объединить вокруг себя всех конструктивно настроенных специалистов, с которыми можно было бы решать все существующие экологические проблемы", - добавила эксперт.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирины Гехт, в Челябинской области требуется решить проблему качества атмосферного воздуха, качества питьевой воды, а также проблему утилизации бытовых отходов.

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