Добыча нефти на Ямале в ближайшие три года увеличится вдвое

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличится вдвое в ближайшие три года. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

"На ближайшую трехлетку прогнозируется рост добычи газа на 6%, если брать нефтянку, то благодаря нефтепроводу Заполярье - Пурпе мы ожидаем удвоение добычи", - сказал он.

По словам Артюхова, на территории округа 236 месторождений нефти и газа, общие доказанные запасы углеводородного сырья - 44,5 трлн кубометров газа и почти 5 млрд тонн нефти. "На сегодняшний день на территории Ямала производится более половины ВРП Арктической зоны РФ. Доля округа в общем объеме инвестиций на территории Арктической зоны превышает 66%", - уточнил он.

Артюхов добавил, что в 2016 году на территорию Ямала было привлечено почти 800 млрд инвестиций.