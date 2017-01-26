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Добыча нефти на Ямале в ближайшие три года увеличится вдвое

Новости Урала
26 января, 16:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Рост ожидается благодаря нефтепроводу Заполярье - Пурпе
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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Добыча нефти в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличится вдвое в ближайшие три года. Об этом сообщил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов на заседании совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации.

"На ближайшую трехлетку прогнозируется рост добычи газа на 6%, если брать нефтянку, то благодаря нефтепроводу Заполярье - Пурпе мы ожидаем удвоение добычи", - сказал он.

По словам Артюхова, на территории округа 236 месторождений нефти и газа, общие доказанные запасы углеводородного сырья - 44,5 трлн кубометров газа и почти 5 млрд тонн нефти. "На сегодняшний день на территории Ямала производится более половины ВРП Арктической зоны РФ. Доля округа в общем объеме инвестиций на территории Арктической зоны превышает 66%", - уточнил он.

Артюхов добавил, что в 2016 году на территорию Ямала было привлечено почти 800 млрд инвестиций.

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