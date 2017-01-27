Все вертолетные рейсы на Ямале отменены из-за штормового предупреждения

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 января./ТАСС/. Все вертолетные рейсы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) отменены из-за штормового предупреждения, на авиарейсы погода пока не повлияла. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Все вертолетные рейсы из-за сильного ветра отменены на Ямале до улучшения погодных условий. Как долго продлится запрет, пока неизвестно", - сказала собеседница агентства.
Также сообщается, что погодные условия на Ямале повлияли на работу автозимников. "Закрыт проезд для всех видов транспорта по сезонным дорогам "Салехард - Надым", "Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале", с 13:00 часов закрывается проезд по зимнику "Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги". Выезд на эти сезонные дороги запрещён из-за опасности заносов при сильной метели, - сообщили в пресс- службе ГУ МЧС по региону.
Также там сказали, что автозимник "Уренгой - Красноселькуп" работает, но с ограничениями: проезд открыт для транспорта массой от 3,5 до 25 тонн. Транспорт массой менее 3,5 тонн на дорогу не допускается.
В пятницу, по прогнозам синоптиков, на Ямале наблюдается усиление ветра во всех районах. Прогнозируется снег, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, скорость - 7-12 м/с, порывы до 22 м/с. На побережье порывы до 27 м/с. Температура днём - минус 16. В Ямальском и по северо-западу Тазовского района прогнозируется умеренный снег, метель. Ветер северо-западный, западный со скоростью 12-17 м/с, местами порывы до 27 м/с. Температура от -9 до -14С, местами до -19С.