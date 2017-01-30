Технопарк на Урале будет работать над увеличением доли гражданской продукции в ОПК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Технопарк высоких технологий "Университетский" совместно с Советом главных конструкторов (СГК) в Свердловской области будет работать над увеличением доли гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

"Технопарк "Университетский" и СГК Свердловской области объединят усилия для выполнения задач по выпуску инновационной продукции и выхода региона на новые товарные рынки. Одно из приоритетных направлений совместной работы технопарка и СГК - увеличение доли гражданской продукции предприятиями оборонно-промышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Представители СГК уже ознакомились с современными системами цифрового моделирования физических и производственных процессов, системно-ориентированного проектирования технопарка, а также обменялись опытом применения передовых технологий. "Сегодня технопарк представляет для нас интерес в плане создания рабочих мест на его базе для решения такой задачи, как прототипирование. Это может быть арендованное рабочее место с программным обеспечением, с 3D-принтером. Мы бы могли откомандировать сюда сотрудника на две-три недели, и сделать быстро прототип, что в заводских условиях затруднительно", - отметил начальник бюро инновационной деятельности предприятия "Вектор" Александр Лукинских.

В СГК входят представители более 30 ведущих предприятий Свердловской области, в том числе НПО автоматики им. Семихатова, "Вектор", Уральская машиностроительная корпорация "Пумори", "Уральский турбинный завод". "Государственный оборонный заказ до 2020 года будет постепенно сокращаться, и губернатором Евгением Куйвашевым поставлена задача по увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения оборонными предприятиями. Необходимо объединять компетенции и ресурсы для создания новой востребованной продукции и занятия рыночных ниш", - подчеркнул заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

Ранее председатель Совета главных конструкторов Свердловской области Леонид Шалимов предлагал выделять предприятиям ОПК средства на опытно-конструкторские работы гражданского направления. По данным Союза ОПК Свердловской области, сейчас доля гражданской продукции на оборонных предприятиях достигает 40%.

Проект технопарка площадью 28 тыс. кв. м в Свердловской области реализуется с 2014 года в соответствии с федеральной программой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и поддерживается областным правительством. В технопарке располагаются 26 компаний-резидентов. В 2017 году здесь будет впервые запущен корпоративный акселератор "Фактор роста" по подготовке решений конкретных задач промышленного сектора, а также бизнес-инкубатор для поддержки стартап-проектов и инновационных идей.