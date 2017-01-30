Эксперт: антитабачная политика должна вестись параллельно с пропагандой ЗОЖ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Антитабачная политика должна вестись параллельно с альтернативными методами, позволяющими отказаться от курения, такими, как строительство спортивных залов и бассейнов, пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. Об этом на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС сообщил главный пульмонолог Министерства здравоохранения Свердловской области, научный руководитель клиники городской клинической больницы (ГКБ) № 33 Екатеринбурга, доктор медицинских наук Игорь Лещенко.

"Проблема курения - это медико-социальная проблема, поэтому решать ее надо различными методами. На мой взгляд, следует намного увеличить цены на сигареты, но также нужны и другие мероприятия, которые могли бы стать альтернативной курению: доступность спорта, в частности, строительство стадионов и бассейнов, пропаганда здорового образа жизни и здорового питания", - сказал он.

По словам Лещенко, сейчас отмечается снижение числа курящих среди людей среднего возраста. "Однако такая проблема наблюдается у подростков, в этой возрастной группе курят в равной степени и девушки, и юноши. При этом если обычно процент курящих подростков составляет 15-18%, то в специализированных спортивных школах это всего 1-3%", - пояснил он.

По мнению преподавателя кафедры клинической психологии Института социальных и политических наук (ИСПН) Уральского федерального университета (УрФУ) Марии Лавровой, в вопросе запрета курения следует обратить внимание на несколько аспектов. "Важно не только запрещать курение, то есть, уменьшать негативное поведение, но также и увеличивать позитивное поведение, например, проводить профилактические беседы в школах, развивать молодежные центры, чтобы дети не начинали курить", - пояснила она в беседе с корр. ТАСС.

Как отметил руководитель свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области сбережения здоровья нации "Общее дело" Илья Исмагилов, детям интересны интерактивные занятия, видеофильмы, которые рассказывают о вреде курения. "Необходимо больше интерактивных занятий, детям это всегда интересно. Например, в Новоуральске мы задействуем самих старшеклассников, которых обучаем проводить такие профилактические занятия в школах. Однако эффективность воздействия, к примеру, видеофильмов, измерить очень сложно", - уточнил он.

Электронные сигареты не способствуют отказу от курения

Эксперты сошлись во мнении, что электронные сигареты оказывают пагубное влияние на организм и не способствуют отказу от курения. "Электронные сигареты содержат никотин в водном растворе, но его концентрация меньше, и риск развития рака легких меньше. Однако они оказывают пагубное влияние на сосуды, на нервную систему, на сексуальную активность мужчин. Электронные сигареты вовсе не способствуют снижению интенсивности курения или отказу от него", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Игорь Лещенко.

"Практика показывает, что люди, которые начинают курить электронные сигареты, как правило, переходят на обычные сигареты. Электронные сигареты, напротив, только поддерживают зависимость от курения", - добавила Мария Лаврова.

Минздрав против табака

Ранее ТАСС сообщал, что проект антитабачной концепции, разработанный Минздравом РФ, предполагает, в частности, поэтапное повышение ставок акцизов на табак, введение с 2017 года налога в размере 10% на розничную продажу табачных изделий и электронных сигарет и с 2018 года - "экологического налога" на сигареты.

Кроме того, он предусматривает полный запрет на продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.