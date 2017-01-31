Шестеро сотрудников ГИБДД на Ямале подозреваются в получении взятки

Курский производитель панелей ПВХ обновил производственные мощностиБанк историй успеха 31 января, 9:02
Вернблум: прекрасно понимаю футболистов, уезжающих в Китай за деньгамиСпорт 31 января, 9:01
New York Post: клуб НХЛ "Рейнджерс" продлил контракт с главным тренером ВиньоСпорт 31 января, 8:51
Власти Нижегородской области рассчитывают, что "Олимпиец" выйдет в РФПЛ к 2020 годуСпорт 31 января, 8:10
Президент Мексики предрек стране непростые времена из-за осложнения отношений с СШАМеждународная панорама 31 января, 8:01
Ростехнадзор признал взрывоопасным участок шахты "Заречная" в Кемеровской областиПроисшествия 31 января, 7:50
Южная Корея усилит контроль качества батарей телефонов после инцидентов с SamsungЭкономика и бизнес 31 января, 7:50
Повышение тарифов ЖКХ в Новосибирской области позволит заменить около 10 км теплосетейСибирь 31 января, 7:30
Стадион Прохорова Barclays Center может перестать принимать матчи "Айлендерс" в НХЛСпорт 31 января, 7:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Следователи Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудили уголовное дело в отношении шестерых сотрудников ГИБДД по подозрению в получении взятки за содействие в провозе по территории округа грузов без соответствующих разрешений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе окружного управления СК РФ.
"Инспекторы задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, рассматривается возможность выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности", - сказали в пресс-службе управления СК РФ по ЯНАО.
По данным регионального МВД, выявлены факты получения незаконного вознаграждения инспекторами ДПС ГИБДД от лиц, занимающихся перевозками негабаритных грузов без соответствующих разрешений. "Инспекторы не привлекали к установленной законом ответственности нарушителей и содействовали в беспрепятственном проезде по территории Ямало-Ненецкого автономного округа", - сказали в МВД. Установлено, что сотрудники ДПС действовали в нескольких муниципальных образованиях.
"Данные инспекторы ДПС ГИБДД отстранены от выполнения служебных обязанностей, руководством УМВД России по Ямало- Ненецкому автономному округу назначена проверка. Если вина сотрудников полиции подтвердится - они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - утончили в пресс-службе МВД по ЯНАО.