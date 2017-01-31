Шестеро сотрудников ГИБДД на Ямале подозреваются в получении взятки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 января. /ТАСС/. Следователи Ямало- Ненецкого автономного округа (ЯНАО) возбудили уголовное дело в отношении шестерых сотрудников ГИБДД по подозрению в получении взятки за содействие в провозе по территории округа грузов без соответствующих разрешений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе окружного управления СК РФ.

"Инспекторы задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления, рассматривается возможность выявления дополнительных эпизодов преступной деятельности", - сказали в пресс-службе управления СК РФ по ЯНАО.

По данным регионального МВД, выявлены факты получения незаконного вознаграждения инспекторами ДПС ГИБДД от лиц, занимающихся перевозками негабаритных грузов без соответствующих разрешений. "Инспекторы не привлекали к установленной законом ответственности нарушителей и содействовали в беспрепятственном проезде по территории Ямало-Ненецкого автономного округа", - сказали в МВД. Установлено, что сотрудники ДПС действовали в нескольких муниципальных образованиях.

"Данные инспекторы ДПС ГИБДД отстранены от выполнения служебных обязанностей, руководством УМВД России по Ямало- Ненецкому автономному округу назначена проверка. Если вина сотрудников полиции подтвердится - они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - утончили в пресс-службе МВД по ЯНАО.