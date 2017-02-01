Введенский храм в уральском селе Бутка, где крестили Ельцина, обрел вторую жизнь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Храм, где крестили первого президента РФ Бориса Ельцина, 86 лет со дня рождения которого исполняется 1 февраля, обрел вторую жизнь, рассказала корреспонденту ТАСС начальник Буткинской управы администрации Талицкого городского округа Светлана Казакова.
Ранее ТАСС сообщал, что в начале 2016 года церковь на малой родине Ельцина - в селе Бутка в 270 км от Екатеринбурга - опустела из-за того, что прошлого настоятеля отца Романа перевели в другой храм.
"Мы очень рады, что в нашей церкви снова появился настоятель - отец Кирилл. Теперь службы возобновлены и ведутся регулярно. Храм, где крестили Ельцина, вновь открыт для прихожан", - добавила Казакова.