Президентская библиотека открыла электронный читальный зал в "Ельцин Центре"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Удаленный электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) открыт 1 февраля - в день рождения первого президента России - в Президентском центре имени Б. Н. Ельцина в Екатеринбурге.

"Президентская библиотека официально объявила об открытии в "Ельцин Центре" в Екатеринбурге своего удаленного электронного читального зала. Оборудованы и готовы к работе четыре автоматизированных рабочих места с доступом к электронным фондам Президентской библиотеки", - рассказал руководитель архива "Ельцин Центра" Дмитрий Пушмин.

По словам заместителя генерального директора Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина Валентина Сидорина, читальный зал позволит посетителям изучать материалы по истории российской государственности с древнейших времен. "Надеемся, что данные материалы - а будет доступно более полумиллиона единиц хранения - позволят сформировать полную картину истории нашей страны", - сообщил ТАСС Сидорин.

Президентская библиотека имени Бориса Ельцина была открыта в 2009 году в центре Санкт-Петербурга по решению президента Владимира Путина. Ее фонд состоит из электронных копий редких материалов, посвященных истории, теории и практике российской государственности, а также русскому языку как государственному языку РФ. На сегодняшний день удаленные электронные читальные залы Президентской библиотеки открыты и функционируют по всей России (более 300 читальных залов) и более чем в 20 странах.

Архив-библиотека "Ельцин Центра"

1 февраля тажке был открыт читальный зал архива-библиотеки "Ельцин Центра". "В музее выставлены лишь некоторые документы и артефакты, это только малая часть того, что есть в архивах "Ельцин Центра". После открытия читального зала любой желающий сможет получить доступ к более чем 200 тысячам документов, связанных с временем президентства Бориса Ельцина", - пояснил Пушмин.

По словам собеседника агентства, исследователи могут изучить "уникальную коллекцию документов, особенно второй половины 80-х годов". "Это рабочие записи Ельцина с совещаний, поездок, графики работы, делопроизводственная документация, аналитические записки, справки, тексты выступлений", - уточнил Пушмин.

Согласно аннотации, в архиве хранятся документы личных фондов Бориса Ельцина, его супруги Наины Ельциной, руководителя протокола первого президента России (с 1992 по 2007 годы) Владимира Шевченко, документы избирательного штаба Ельцина 1996 года, коллекция подарков, наград, книг Ельцина, фотографии и фотоальбомы личного архива, аудиозаписи выступлений, обращений и интервью.

"Ельцин Центр" - общественный, культурный и образовательный центр, открытый в Екатеринбурге в 2015 году при участии фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" на территории квартала Екатеринбург-Сити. Архив "Ельцин Центра" был образован в ноябре 2012 года, в нем хранится более 200 тысяч документов.