Библиотека им. Белинского за 10 лет направила около 300 млн рублей на модернизацию

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 февраля. /ТАСС/. Главная библиотека Свердловской области им. Белинского направила на модернизацию около 300 млн рублей за 10 лет, сообщила корреспонденту ТАСС ученый секретарь учреждения Людмила Туголукова. Открытие главного корпуса библиотеки после реконструкции состоялось в среду.
"За 10 лет ремонтно-реставрационных работ и модернизации мы потратили около 300 млн рублей, финансирование велось из бюджета Свердловской области и фонда самой библиотеки", - сказала Туголукова, добавив, что была проведена реконструкция здания, оцифрован библиотечный фонд, закуплено мультимедийное оборудование.
По ее словам, программа по модернизации технических ресурсов будет продолжена. Также сотрудники учреждения планируют открыть новый читальный зал. "Мы планируем создать в библиотеке зал открытого доступа, в котором будут размещены 50 стеллажей с самой современной книжной продукцией, читатели смогут знакомиться со всеми новинками, которые поступают в библиотеку. Мы еще думаем, как реализовать данную задумку, чтобы экспозиция обновлялась как можно чаще", - отметила ученый секретарь.
Главная уральская библиотека ежегодно обслуживает более 200 тыс. посетителей. В ее фондах хранятся собрания редких русских и иностранных книг, рукописные и старопечатные книги, периодика более чем за 100 лет, уникальные коллекции нот уральских композиторов и другие виды изданий.