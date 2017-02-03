Защита осужденной за репост воспитательницы подала кассацию на приговор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Защита воспитательницы Евгении Чудновец, приговоренной к пяти месяцам колонии общего режима за репост в интернете, подала кассационную жалобу на приговор в президиум Курганского областного суда. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Чудновец Алексей Бушмаков.

"Мы подали в президиум Курганского областного суда кассационную жалобу на приговор и апелляционное определение Курганского областного суда по делу Евгении Чудновец. После рассмотрения кассация также будет подана в Верховный суд РФ", - сказал Бушмаков.

По словам мужа Евгении Чудновец Андрея Мясникова, кассация - единственный выход. "Говорят также о помиловании, но это будет означать, что Евгения виновна. Это понимает и сама Женя, я говорил с ней на этот счет. Остается один выход - кассация и оправдание в суде", - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее сообщалось, что Чудновец приговорили к заключению по статье "Распространение, публичная демонстрация или рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних" УК РФ за репост в соцсетях видеоролика с издевательствами в детском лагере в Катайске, на котором был запечатлен обнаженный ребенок. Она объяснила свой поступок тем, что не смогла пройти мимо вопиющего случая издевательства над детьми. В видео также присутствовал призыв разобраться в ситуации. СК привлек к уголовной ответственности двух вожатых детского лагеря за издевательства.

В начале января 2017 года Чудновец была помещена в карцер Шадринского СИЗО в Курганской области. По словам члена Общественной наблюдательной комиссии Свердловской области Сергея Зыкова, причина такой строгой меры в том, что, находясь в камере, Чудновец закрывала ноги одеялом. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ назначила служебную проверку о правомерности помещения Чудновец в карцер. Сейчас Чудновец отбывает наказание в женской исправительной колонии № 6 на территории Нижнего Тагила Свердловской области.