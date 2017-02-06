Тюменская область и РЭЦ будут сотрудничать в развитии экспорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Тюменская область и Российский экспортный центр (РЭЦ) будут сотрудничать в развитии экспорта продукции региона на зарубежные рынки. Соглашение об этом подписано между губернатором региона Владимиром Якушевым и генеральным директором РЭЦ Петром Фрадковым, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

"Это важный шаг в содействии развитию несырьевого экспорта, что является одной из приоритетных задач областной власти. Реализация соглашения будет способствовать выходу предприятий региона, включая предприятия малого и среднего бизнеса, на международные рынки, продвижению региональной продукции за рубежом, в целом увеличению доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства области", - говорится в сообщении.

В департаменте добавили, что соглашение регламентирует основные направления взаимодействия, в том числе сотрудничество при реализации государственной политики в области поддержки и развития экспорта продукции, построение системы поддержки национального экспорта, обеспечение образовательной поддержки экспортеров, определение "единого окна" для обращений субъектов малого и среднего предпринимательства Тюменской области за получением помощи по вопросам государственной поддержки экспорта.

РЭЦ - государственный институт поддержки экспорта. Оказывает финансовую и нефинансовую поддержку российским экспортерам в режиме "единого окна". Деятельность центра ориентирована, в частности, на сопровождение запросов экспортеров при работе с профильными госслужбами.