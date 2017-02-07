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Верховный суд отказал в кассации фотографу Лошагину по делу об убийстве жены

Новости Урала
7 февраля, 17:00 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
Ранее Дмитрий Лошагин был приговорен к девяти годам и 10 месяцам лишения свободы
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Дмитрий Лошагин

Дмитрий Лошагин

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы фотографу Дмитрию Лошагину по делу об убийстве жены-фотомодели Юлии Прокопьевой-Лошагиной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. Ранее Свердловский областной суд приговорил Лошагина к 9 годам 10 месяцам лишения свободы.

"Адвокату Лошагина отказано в передаче кассационной жалобы на рассмотрение в судебном заседании. Более подробная информация будет содержаться в мотивировочной части решения суда, которая будет направлена адвокату", - сказали в инстанции.

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Дело об убийстве фотомодели вызвало широкий общественный резонанс. 22 августа 2013 года в Екатеринбурге в фотостудии, принадлежащей Лошагину, проводилось мероприятие, на котором присутствовало более 50 человек, в том числе его супруга. Следствие полагает, что Лошагин убил свою жену в ночь на 23 августа в состоянии алкогольного опьянения, после чего вывез тело в лес и поджег.

Вину фотограф не признал, от дачи показаний и от проверки на полиграфе отказался. Обгоревшее тело женщины было обнаружено 24 августа в лесном массиве около автодороги "Старомосковской тракт". Экспертиза показала, что тело принадлежит Прокопьевой-Лошагиной. По подозрению в убийстве был задержан ее супруг, позднее он был арестован.

По итогам первого судебного процесса, начавшегося 9 сентября 2014 года, был вынесен оправдательный приговор. 24 июня 2015 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга вынес новый приговор Лошагину и назначил ему 10 лет колонии. Свердловский областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и назначил фотографу 9 лет 10 месяцев.

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