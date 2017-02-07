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Оригиналы иллюстраций к сказам Бажова представили на выставке на Урале

Новости Урала
7 февраля, 20:09 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 7, февраля. /ТАСС
В экспозицию, открывшуюся в Екатеринбурге, вошли около 150 работ художника Геннадия Мосина, известного как классического иллюстратора сказов
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© ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Выставка графики художника Геннадия Мосина, известного как "классического" иллюстратора сказов Бажова, открылась в Духовно-просветительском центре "Царский" в Екатеринбурге, на ней представлено порядка 150 работ. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал соорганизатор выставки, сын художника Алексей Мосин.

"На выставке представлено около 150 работ: книжная графика, рисунки, наброски, эскизы. Такое полное собрание оригиналов выставляется впервые. К созданию иллюстраций по сказам Бажова Геннадий Мосин приступил в начале 70-х годов. Уже несколько поколений выросло, в представлении которых связь писателя Бажова и художника Мосина неразрывна", - рассказал Алексей Мосин.

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По его словам, в сказах Бажова Геннадия Мосина начал привлекало сочетание быта и сказки. "Папа очень любил творчество Бажова и великолепно знал историю Урала, бытовую сторону жизни людей. Если вы посмотрите иллюстрации, вы увидите, что они наполнены предметами быта, которые помогают погрузиться читателю в сюжет. Таким образом художник проиллюстрировал 26 сказов Бажова", - добавил сын художника.

В ближайшее время семья художника подготовит к изданию полный каталог работ Геннадия Мосина. "Отец был не только графиком, но и живописцем. Он писал большие картины, одна из самых известных "1918-й год" написана в соавторстве с Мишей Брусиловским. Все работы будут собраны в единый альбом, который будет готов через два-три года", - сообщил Мосин.

Геннадий Сидорович Мосин - знаменитый российский художник, скульптор. Заслуженный художник РСФСР. Окончил Свердловское художественное училище и Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина. Именем Геннадия Мосина названа ежегодная российская премия в области изобразительного искусства.

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