Финансирование ремонта дороги до Серебрянки увеличат до 250 млн руб.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Финансирование ремонта дороги до поселка Серебрянка в Свердловской области, расположенного между несколькими горными хребтами, увеличат со 100 млн до 250 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте информационной политики губернатора региона.

"Губернатор Евгений Куйвашев дал поручение выделить в 2017 году около 250 миллионов рублей из средств резервного фонда на ремонт дороги до Серебрянки. Точные объемы финансирования будут уточнены в ближайшее время - сразу после подготовки проектной документации", - цитирует департамент министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков. Ранее сообщалось, что на восстановление дорожного полотна выделят 100 млн рублей.

По данным властей, в 2017 году на автодороге будет полностью установлен водоотвод, чтобы вода шла не по проезжей части, а по кюветам. "Будут восстановлены участки, которые подвержены пучению и сейчас полностью разрушены, - слабый грунт будет заменен на скальный. На всем протяжении автодороги будет то покрытие, которое предусмотрено нормативами", - добавил Старков.

По его словам, сейчас на дороге работают бульдозеры - организована расчистка полосы отвода от снежных валов и кустарников, чтобы во время таяния снегов не произошло обводнение насыпи.

"Уже отремонтирована пешеходная часть моста через речку Серебряную. Планируем приступить к проектированию капитального ремонта моста через речку Полуденную, который сейчас находится в неудовлетворительном состоянии", - уточнил он.

Жители поселка Серебрянка в октябре 2015 года из-за аварийного состояния дороги оказались отрезанными от Нижнего Тагила, что привело к перебоям с поставками продуктов и медикаментов. На большой пресс-конференции 23 декабря 2016 года Владимир Путин раскритиковал власти Свердловской области за ситуацию в поселке Серебрянка, 1 января президент поручил губернатору Свердловской области принять меры по приведению автомобильной дороги Нижний Тагил - Серебрянка в эксплуатационное состояние.

Общая протяженность дороги составляет 79,4 км. Помимо Серебрянки, дорога связывает с "большой землей" три населенных пункта - Синегорский, Северка и Верхняя Ослянка, асфальтобетонное покрытие дорога имеет только на участке с 6 по 11 километр автодороги, остальное - грунтовое. Серебрянка - поселок в Свердловской области. Расположен в уральской тайге между несколькими горными хребтами на берегу реки Серебрянки к северо-западу от Екатеринбурга и в 73 км к западу от Нижнего Тагила, население - порядка 700 человек.