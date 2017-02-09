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Премии свердловского губернатора в рамках Демидовских чтений получили 20 молодых ученых

Новости Урала
9 февраля, 9:05 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, февраля. /ТАСС
Среди лауреатов премии 2016 года есть четыре работы, связанные с медициной
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Двадцать молодых уральских ученых получили премии губернатора Свердловской области в рамках традиционных Демидовских чтений, которые проходят на площадке Уральского федерального университета (УрФУ), передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения лауреатов премии. Она проводится в 13-й раз. 

"Что же касается основной идеи премии, то это идея показать значимость, престиж научной деятельности молодежи, которая только начинает свой путь в науке. Всего в этом году отмечено 20 молодых ученых", - отметил первый заместитель губернатора региона Алексей Орлов.

Он добавил, что среди лауреатов премии 2016 года есть четыре работы, связанные с медициной. "Это говорит о том, что в нашем регионе это важнейшее направление научных исследований, и оно представлено на достойном уровне. Интересны работы и в области альтернативной энергетики, использования сверхпроводников и другие. Они позволяют с уверенностью говорить о том, что уже в недалеком будущем результаты проводимых исследований начнут влиять на повседневную жизнь каждого из нас", - отметил Орлов.

Всего в 2016 году на конкурс было заявлено 116 работ из 16 институтов Уральского отделения РАН, семи вузов и одной научной организации региона. По итогам конкурсного отбора лауреатами премии стали 20 человек. Награды присуждены за опубликованные научные работы фундаментального характера, а также за работы, имеющие научно-прикладные результаты в области машиностроения, медицины, экологии, математики, металлургии, гуманитарных и других наук.

Научные губернаторские премии для молодежи были учреждены в 2004 году с целью сохранения и развития научного потенциала региона. За 13 лет, с учетом лауреатов 2016 года, премии получили более 200 человек. По решению главы Свердловской области Евгения Куйвашева с 2014 года размер премии молодым ученым в области науки увеличен в два раза и составляет 200 тыс. рублей.

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