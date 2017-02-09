Проект "Шахматный всеобуч" будет введен в школах Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 февраля. /ТАСС/. Проект "Шахматный всеобуч" будет запущен в школах Свердловской области в сентябре, сообщил в четверг президент Федерации шахмат региона Игорь Черноголов.

"В этом году, скорее всего с начала нового учебного года, в школах Свердловской области будет введен "Шахматный всеобуч". Главное, что необходимо сделать для запуска проекта, - обучить сотни учителей в регионе", - сказал Черноголов на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

Он добавил, что из Москвы будут приглашены специальные тренеры, которые обучат учителей свердловских школ. "Обучение игре в шахматы в школах региона будет проходить на факультативной основе", - отметил Черноголов.

Шахматы на Урале

По словам экспертов, Свердловская область сегодня переживает "настоящий шахматный бум", а особенную популярность набирают детские шахматы.

"За последние два года интерес к этому виду спорта возрос. Если раньше мы сами стимулировали родителей отдать ребенка на шахматы, то сейчас наоборот - очень много желающих, и нам даже приходится ограничивать этот спрос, отказывать", - подтвердил директор "Уральской шахматной академии" Сергей Крушинский. Президент Федерации шахмат Екатеринбурга Руслан Билалов добавил, что сегодня в городе проходит более 500 любительских турниров.

Причины такого интереса к шахматам - успех российского шахматиста Сергея Карякина (он в 2013-2014 годах выступал за екатеринбургский шахматный клуб "Малахит"), а также победы юных уральских шахматистов на мировых и европейских турнирах. "Ни одна европейская страна не имеет больше одного чемпиона Европы, а здесь, в Свердловской области, у нас три победителя Первенства Европы по шахматам - Володар Мурзин, Тимур Фахрутдинов, Артем Пингин. Это фантастический результат, учитывая, что на всю страну у нас пять чемпионов Европы", - отметил Сергей Журавлев, старший тренер "Уральской шахматной академии".

По словам Крушинского, чтобы удовлетворить существующий интерес к шахматам, необходимо решить две проблемы - нехватку преподавателей и площадок. "Главная задача - построить здание в Екатеринбурге для Уральской шахматной академии, сейчас мы находимся в арендованных помещениях. Проект заморожен с 2008 года из-за нехватки финансирования, сегодня требуется 8,5 млн рублей для корректировки проектно- сметной документации и около 600 млн рублей для самого строительства", - пояснил он. Проектом предусмотрено построить четырехэтажное здание на пересечении ул. Бардина - ул. Громова, академия сможет принять до 2 тыс. учеников.

По мнению первого вице-президента Федерации шахмат Свердловской области Наума Рашковского, большую роль в дальнейшем развитии шахматного движения на Урале сыграет Попечительский совет Федерации шахмат Свердловской области."О создании Попечительского совета мы рассказали недавно депутату Государственной Думы РФ, двенадцатому чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову, он согласился возглавить совет", - отметил Рашковский.