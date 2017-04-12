Экспорт машиностроительной продукции Свердловской области вырос в 1,6 раза за 2016 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. /ТАСС/. Поставки на экспорт машиностроительной продукции из Свердловской области увеличились в 1,6 раз за 2016 год. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства внешнеэкономических связей региона сообщил глава министерства Андрей Соболев.

"Наблюдается увеличение поставок машиностроительной продукции по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза, при этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос в 2,6 раза, а в страны ближнего зарубежья сократился более чем в два раза", - сказал Соболев.

Так, по его словам, выросли поставки электрических машин на 20%, наземного транспорта - в 2,7 раза (значительный рост показывают Алжир и Индия, при том что экспорт в ближнее зарубежье практически прекратился - прим. ТАСС), частей летательных аппаратов на 13%. "Однако снизились поставки механического оборудования и оптических аппаратов на 16% и железнодорожного оборудования почти в два раза", - пояснил он.

По данным пресс-службы министерства, импорт машиностроительной продукции в Свердловскую область по сравнению с 2015 годом снизился на 32%.

Ранее сообщалось, что по итогам 2016 года экспорт уральской продукции машиностроения в КНР увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2015 годом и составил более $29 млн. Более чем в 8 раз увеличился экспорт оптических аппаратов.