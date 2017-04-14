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Средний Урал и немецкая Баден-Вюртемберг возобновят сотрудничество после трех лет перерыва

Новости Урала
14 апреля, 17:49 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 14, апреля. /ТАСС
Переговоры о сотрудничестве пройдут на международной выставке Hannover Messe в Ганновере
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Правительство Свердловской области и немецкая федеральная земля Баден-Вюртемберг возобновят сотрудничество после трехлетнего перерыва. Переговоры о возобновлении сотрудничества пройдут на международной выставке высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации (Hannover Messe), которая состоится в конце апреля в Ганновере (Германия), сообщил в пятницу корреспонденту ТАСС министр международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.

"Состоятся переговоры с министром экономики и труда федеральной земли Баден-Вюртемберг. Мы планируем возобновить деятельность рабочей группы по содействию экономического развития и сотрудничества между правительством Свердловской области и правительством Баден- Вюртемберг после трехлетнего перерыва, который был связан с разными причинами, прежде всего, политического характера. Одно из заседаний планируем провести в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", которая этим летом пройдет в Екатеринбурге. Также планируем сотрудничать в гуманитарной сфере, науке и образовании", - сказал Соболев.

По его словам, на полях Hannover Messe свердловская делегация планирует провести встречи с представителями немецкой федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, мэром города Ганновер, который посещал Екатеринбург осенью 2016 года.

"Свердловская область вошла в состав делегации РФ, которая поедет на Hannover Messe. У нас будет региональная экспозиция, на которой будут представлены как крупные, так малые и средние предприятия, а также инвестиционные инициативы, которые продвигаются для реализации с немецкими партнерами в области химии, лесопереработки, машиностроения, инновационных производств. Также у нас запланирована однодневная рабочая программа в Мюнхене по достигнутым договоренностям между федеральной землей Бавария и губернатором Евгением Куйвашевым", - сказал Соболев.

Он добавил, что запланирована отдельная презентационная сессия, на которой представители Свердловской области, Корпорации развития Среднего Урала, немецкие компании, ведущие свой бизнес на Урале, презентуют потенциал для проведения конгрессно-ярморочных мероприятий, таких как "Иннопром" и "Леспром Урала". "Кроме того, будет презентован конгресс для лиц с ограниченными возможностями и выставка, которая пройдет параллельно с конгрессом и будет посвящена средствам реабилитации. Эти мероприятия пройдут осенью в Екатеринбурге", - уточнил министр.

Международная выставка высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации проходит в Ганновере с 24 по 28 апреля. В 2015 году выставку посетили более 200 тыс. человек и 170 бизнес-делегаций со всего мира.

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