Ростехнадзор временно запретил проведение работ на борту Коркинского угольного разреза

ЧЕЛЯБИНСК,17 апреля. /ТАСС/. Комиссия Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) возбудила административные дела на АО "Челябинская угольная компания" (ЧУК) и составила протокол о временном запрете деятельности на борту Коркинского угольного разреза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комиссия провела плановую выездную проверку в отношении АО "Челябинская угольная компания". По ее результатам в отношении юридического лица возбуждены административные дела, составлены протокол о временном запрете деятельности с 10 апреля 2017 года и протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица. Материалы дела переданы в суд", - говорится в сообщении.

Проверка выявила 121 нарушение требований промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений. "В частности, не проводятся расследования инцидентов самонагревания угля, произошедших на Коркинском угольном разрезе, шламоотстойнике, их учет и анализ. Не выполняются мероприятия по профилактике и тушению пожаров на разрезе. ... Отсутствуют страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте: система теплоснабжения филиала "Копейское шахтоуправление", площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов добычного производства разреза "Коркинский", шахта угольная "Центральная", - пояснили в ведомстве.

В свою очередь представители Челябинской угольной компании заявили, что состава нарушений в данном случае нет, а вскрышные и добычные работы на проблемном участке и так приостановлены по инициативе самого предприятия. В компании подчеркнули, что действуют на основании согласованного во всех инстанциях, в том числе и Ростехнадзоре, годового плана. "Этот план основан на данных замеров, полученных специалистами ВНИМИ (НИИ горной геомеханики и маркшейдерского дела), которые проводят геомеханический мониторинг борта", - сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы предприятия.

"В понедельник решением суда на 90 суток приостановлены горные работы на восточном борту Коркинского разреза. С требованием об этом в суд обратился Ростехнадзор. Полная приостановка горных работ, как того требует ведомство, по мнению представителей ЧУК, сделает невозможным тушение техногенных пожаров и принятие экстренных мер в случае обвала пород. Запретительные методы в этом случае могут привести к непредсказуемым последствиям", - добавили в пресс-службе ЧУК.

Челябинская угольная компания - одно из старейших и единственное предприятие угольной отрасли Коркинского муниципального района Челябинской области, считается градообразующим. Коркинский угольный разрез является самым глубоким в Евразии и вторым в мире угольным разрезом. Находится в Челябинской области около города Коркино. Глубина - более 500 м, диаметр - около 3,5 км.