Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ростехнадзор временно запретил проведение работ на борту Коркинского угольного разреза

Новости Урала
17 апреля, 13:59 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК,17, апреля. /ТАСС
Проверка выявила более 12о нарушение требований промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕЛЯБИНСК,17 апреля. /ТАСС/. Комиссия Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) возбудила административные дела на АО "Челябинская угольная компания" (ЧУК) и составила протокол о временном запрете деятельности на борту Коркинского угольного разреза. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Комиссия провела плановую выездную проверку в отношении АО "Челябинская угольная компания". По ее результатам в отношении юридического лица возбуждены административные дела, составлены протокол о временном запрете деятельности с 10 апреля 2017 года и протокол об административном правонарушении в отношении юридического лица. Материалы дела переданы в суд", - говорится в сообщении.

Проверка выявила 121 нарушение требований промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений. "В частности, не проводятся расследования инцидентов самонагревания угля, произошедших на Коркинском угольном разрезе, шламоотстойнике, их учет и анализ. Не выполняются мероприятия по профилактике и тушению пожаров на разрезе. ... Отсутствуют страховые полисы обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте: система теплоснабжения филиала "Копейское шахтоуправление", площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов добычного производства разреза "Коркинский", шахта угольная "Центральная", - пояснили в ведомстве.

В свою очередь представители Челябинской угольной компании заявили, что состава нарушений в данном случае нет, а вскрышные и добычные работы на проблемном участке и так приостановлены по инициативе самого предприятия. В компании подчеркнули, что действуют на основании согласованного во всех инстанциях, в том числе и Ростехнадзоре, годового плана. "Этот план основан на данных замеров, полученных специалистами ВНИМИ (НИИ горной геомеханики и маркшейдерского дела), которые проводят геомеханический мониторинг борта", - сообщила ТАСС сотрудница пресс-службы предприятия.

"В понедельник решением суда на 90 суток приостановлены горные работы на восточном борту Коркинского разреза. С требованием об этом в суд обратился Ростехнадзор. Полная приостановка горных работ, как того требует ведомство, по мнению представителей ЧУК, сделает невозможным тушение техногенных пожаров и принятие экстренных мер в случае обвала пород. Запретительные методы в этом случае могут привести к непредсказуемым последствиям", - добавили в пресс-службе ЧУК.

Челябинская угольная компания - одно из старейших и единственное предприятие угольной отрасли Коркинского муниципального района Челябинской области, считается градообразующим. Коркинский угольный разрез является самым глубоким в Евразии и вторым в мире угольным разрезом. Находится в Челябинской области около города Коркино. Глубина - более 500 м, диаметр - около 3,5 км.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
12
Космос и Луна: в Екатеринбургском зоопарке выбирают имена новорожденным львятам
8
Российская премьера комедии "Спасти Джейсона" по пьесе Куилтера состоится на Урале
10
В Екатеринбурге открылась ретроспективная выставка работ Эрнста Неизвестного
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
3
Лавров: Трамп подтвердил настрой на налаживание отношений РФ и США
4
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
Темы дня
Загрузка...
Реклама