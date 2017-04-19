Шесть человек пострадали в ДТП с участием санитарной машины на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Шесть человек получили травмы в ДТП с участием санитарной машины на 10 км автодороги Ревда - Дегтярск - Курганово в Свердловской области. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

"На 10 км автодороги Ревда - Дегтярск - Курганово 25-летняя девушка, управляя автомобилем Daewoo Nexia, допустила выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем УАЗ - санитарной машиной. В результате ДТП травмы получили шесть человек. После столкновения УАЗ опрокинулся на бок", - сказали в пресс- службе.

Там добавили, что, по предварительным данным, водитель Nexia совершала разворот. Обстоятельства выясняются.