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В Екатеринбурге до конца 2017 г. построят новую ледовую арену площадью более 3 тыс. кв. м.

Новости Урала
19 апреля, 17:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, апреля. /ТАСС
Объект будет служить круглогодичной тренировочной базой для развития зимних видов спорта
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 апреля. /ТАСС/. Новая крытая ледовая арена площадью более 3 тыс. квадратных метров появится в Екатеринбурге до конца 2017 года. Соглашение о сотрудничестве при строительстве объекта заключили глава городской администрации Александр Якоб и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын, сообщили в пресс-службе УГМК.

"Новая ледовая арена должна быть построена до конца этого года в Орджоникидзевском районе, площадь здания составит 3,2 тыс. квадратных метров. Объект будет служить круглогодичной тренировочной базой для развития зимних видов спорта, а также массового катания и семейного отдыха. Ежедневно на ней смогут заниматься до 320 человек", - говорится в сообщении.

Как следует из текста соглашения, городская администрация предоставит земельный участок для строительства спортивного сооружения, а УГМК на условиях благотворительности оплатит работы по проектированию, строительно-монтажные работы, а также закупить оборудование. Крытая ледовая площадка поступит в собственность муниципального образования.

"Возведение спортивного объекта стало частью программы по развитию хоккея и хоккейной инфраструктуры на территории области, соответствующее соглашение между правительством области и УГМК было заключено в сентябре прошлого года. Предполагается, что ежегодно в городах региона в течение пяти лет будет появляться до четырех крытых ледовых площадок для занятия хоккеем и другими зимними видами спорта, а также для общего пользования. Среди городов, в которых уже в ближайшее время построят такие арены помимо Екатеринбурга значатся Кировград, Ревда, Красноуральск, Реж, Серов и другие", - добавили в пресс-службе.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудников.

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