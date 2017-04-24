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Особый противопожарный режим введен в трех муниципалитетах Челябинской области

Новости Урала
24 апреля, 10:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Основной причиной пожаров является переход огня с прилегающих к лесу территорий
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© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в Верхнеуральском, Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах Челябинской области, сообщает пресс-служба Главного управления лесами региона.

"Главы муниципалитетов своевременно получили рекомендации по введению особого противопожарного режима. На сегодняшний день он введён в Верхнеуральском, Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах. Основной причиной пожаров по-прежнему является переход огня с прилегающих к лесу территорий", - цитирует пресс-служба замначальника Главного управления лесами Челябинской области Александра Барановского.

Как уточнили в пресс-службе, за минувшие выходные на Южном Урале ликвидирован 21 лесной пожар на площади 118 га. "По состоянию на утро 24 апреля на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 60 пожаров на площади 283,55 га. Все специальные службы приведены в режим повышенной готовности, работают патрульные группы", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о начале пожароопасного сезона на территории региона с 10 апреля 2017 года.

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