Особый противопожарный режим введен в трех муниципалитетах Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в Верхнеуральском, Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах Челябинской области, сообщает пресс-служба Главного управления лесами региона.

"Главы муниципалитетов своевременно получили рекомендации по введению особого противопожарного режима. На сегодняшний день он введён в Верхнеуральском, Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах. Основной причиной пожаров по-прежнему является переход огня с прилегающих к лесу территорий", - цитирует пресс-служба замначальника Главного управления лесами Челябинской области Александра Барановского.

Как уточнили в пресс-службе, за минувшие выходные на Южном Урале ликвидирован 21 лесной пожар на площади 118 га. "По состоянию на утро 24 апреля на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 60 пожаров на площади 283,55 га. Все специальные службы приведены в режим повышенной готовности, работают патрульные группы", - отмечается в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о начале пожароопасного сезона на территории региона с 10 апреля 2017 года.