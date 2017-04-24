Особый противопожарный режим введен в трех муниципалитетах Челябинской области

В Париже задержаны 143 участника манифестации против "Национального фронта"Международная панорама 24 апреля, 11:06
Американка Серена Уильямс возглавила рейтинг WTAСпорт 24 апреля, 11:04
Ассоциация профессиональных футболистов Англии наградила Бекхэма за заслуги перед футболомСпорт 24 апреля, 10:44
Елена Безденежных: нужно отдельное законодательное регулирование ГЧП в спортеНовости партнеров 24 апреля, 10:43
ВЦИОМ: 75% россиян поддерживают отказ Первого канала от трансляции "Евровидения-2017"Общество 24 апреля, 10:42
КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение игроков "Урала" в матче с "Зенитом"Спорт 24 апреля, 10:35
Тело второго горняка извлечено из-под завалов на уральской шахте "Центральная"Происшествия 24 апреля, 10:32
"Трансконтейнер" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2,3 разаТранспорт 24 апреля, 10:31
Первый двухтомник ненецкой писательницы-кочевницы Анны Неркаги издали в ТюмениКультура 24 апреля, 10:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в Верхнеуральском, Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах Челябинской области, сообщает пресс-служба Главного управления лесами региона.
"Главы муниципалитетов своевременно получили рекомендации по введению особого противопожарного режима. На сегодняшний день он введён в Верхнеуральском, Красноармейском и Кунашакском муниципальных районах. Основной причиной пожаров по-прежнему является переход огня с прилегающих к лесу территорий", - цитирует пресс-служба замначальника Главного управления лесами Челябинской области Александра Барановского.
Как уточнили в пресс-службе, за минувшие выходные на Южном Урале ликвидирован 21 лесной пожар на площади 118 га. "По состоянию на утро 24 апреля на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 60 пожаров на площади 283,55 га. Все специальные службы приведены в режим повышенной готовности, работают патрульные группы", - отмечается в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что губернатор Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление о начале пожароопасного сезона на территории региона с 10 апреля 2017 года.