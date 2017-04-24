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Три уральских предприятия вошли в перечень производителей российских товаров Минпромторга

Новости Урала
24 апреля, 14:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
Продукция "Корпорации "Пумори", "Свердловского инструментального завода" и "ГРС Урал" будет допущена к госзакупкам, а также сможет претендовать на получение различных преференций
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Минпромторг РФ включил три предприятия из Свердловской области в перечень российских производителей для допуска к госзакупкам. Об этом сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

"Ведущие свердловские предприятия станкостроительной отрасли - "Корпорация "Пумори", "Свердловский инструментальный завод" и "ГРС Урал" включены в Перечень производителей российских товаров Минпромторга РФ. Это означает, что продукция данных предприятий будет допущена к государственным закупкам, а также сможет претендовать на получение различных преференций", - сообщили там.

По данным министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, в настоящее время свердловские станкостроители реализуют программы локализации импортных комплектующих, что позволит к 2020 году увеличить долю отечественных комплектующих в готовом станке до 70%.

"Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым поставлена задача по наращиванию выпуска конкурентоспособной высокотехнологичной продукции с высоким уровнем локализации. Системная работа в данном направлении позволила нашим ведущим станкостроителям войти в перечень Минпромторга РФ, что дает возможность свердловским производителям стать поставщиками крупных российских корпораций", - добавил он.

О предприятиях

Корпорация "Пумори" открыла в Екатеринбурге российско- японское серийное производство станков с числовым программным управлением (ЧПУ) Genos японской станкостроительной корпорации "Окума" (Okuma Corporation) в марте 2016 года. Как сообщил ТАСС генеральный директор корпорации, член президиума Союза машиностроительных предприятий Свердловской области и Уральской торгово-промышленной палаты Александр Баландин, в 2016 году "Пумори" произвела 32 токарных обрабатывающих центра с ЧПУ Okuma Genos L300, план на 2017 год - 40 станков.

"Соглашение с японскими партнерами предусматривает также возможность последующей сборки более сложных моделей с ЧПУ Genos L400 и более простых Genos L200. Запланированные объемы до 2020 года - 120 станков в год. Это может быть реализовано только при позитивной конъюнктуре рынка, а пока спрос в России отстает", - сказал он.

"ГРС Урал" - совместное российско-чешское станкостроительное предприятие, созданное при поддержке правительства Свердловской области. Первый цех по сборке горизонтально-расточных станков и портально-фрезерных центров был открыт в октябре 2013 года.

Свердловский инструментальный завод уже более 70 лет занимается производством сложного режущего инструмента. ОАО "СИЗ" также выпускает метчики для газовой резьбы и инструмент для ОАО "РЖД".

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