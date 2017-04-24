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Плохие дороги мешают приставам оштрафовать основателя буддийского монастыря на Урале

Новости Урала
24 апреля, 16:01 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 24, апреля. /ТАСС
По решению суда монастырь, расположенный на земле, находящейся в федеральной собственности, должен быть снесен
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Михаил Санников (Лама Санье Тензин Докшита)

Михаил Санников (Лама Санье Тензин Докшита)

© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апреля. /ТАСС/. Весенняя распутица мешает судебным приставам привлечь к административной ответственности основателя единственного на Урале буддийского монастыря Михаила Санникова (Ламу Санье Тензин Докшита) за неисполнение судебного решения. Ранее суд установил, что у общины нет оснований занимать землю, находящуюся в федеральной собственности, монастырь должен быть снесен.

"Сальников не исполнил решение суда о сносе монастыря, в связи с чем он привлечен к административной ответственности - на него наложен денежный штраф в размере 2,5 тыс. рублей. Мы не можем пока добраться до храма из-за бездорожья, чтобы вручить новое постановление о сносе храма и привлечь его к административной ответственности", - сказал корреспонденту ТАСС начальник Качканарского районного отдела судебных приставав - старший судебный пристав Сергей Помещенко.

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© Донат Сорокин/ТАСС

Непротивление разрушению: единственный на Урале буддийский монастырь могут снести

Он подчеркнул, что Санникову вновь дадут несколько месяцев на снос храма. "Смета департаментом лесного хозяйства Свердловской области уже определена, сейчас ищут подрядчика", - добавил он.

Установлено, что данная земля находится в разработке Качканарского месторождения железной руды. В монастыре заявили, что не смогут перевезти священные ступы. Представитель буддийской общины Арсений Бахарев рассказал, что община не раз пыталась оформить документы на владение землей, где находится основанный в 1995 году храм.

Как ранее сообщал ТАСС Помещенко, стоимость сноса монастыря оценили в 1,5 млн рублей. По его словам, департамент лесного хозяйства Свердловской области, к которому обращались за помощью в сносе, отказался, сославшись на нехватку средств. В защиту храма выступили представители туристической индустрии и музыкант Борис Гребенщиков.

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