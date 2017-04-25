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Предприятие "Росатома" на Урале выпустит первую партию оксида скандия летом 2017 года

Новости Урала
25 апреля, 10:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, апреля. /ТАСС
После завершения пусконаладочных работ ежегодно планируется производить до 1,5 т оксида скандия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Центральная производственная площадка АО "Далур" (входит в контур управления уранового холдинга "АРМЗ", горнорудный дивизион госкорпорации "Росатом", Курганская область) выпустит первую партию оксида скандия летом 2017 года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе предприятия.

После завершения пусконаладочных работ ежегодно планируется производить до 1,5 т оксида скандия. Это сырье применяется в частности в авиационной и космической промышленности. У холдинга уже есть договоренности о поставке готовой продукции с рядом компаний.

"На центральной производственной площадке АО "Далур" завершены строительно-монтажные работы в цехе попутного извлечения скандия. Начата пусконаладка опытно-промышленной установки. Первую партию готовой продукции - оксида скандия - планируется получить в июне 2017 году", - уточнили в пресс-службе.

О наличии скандия на урановых месторождениях в Курганской области было известно достаточно давно. На первом этапе реализации проекта в 2014 года было подтверждено промышленное содержание редкоземельного элемента. Затем ведущие российские научные и проектные институты вместе со специалистами АО "Далур" и Уранового холдинга "АРМЗ" разрабатывали оптимальную технологию.

"Согласно разработке растворы, в которых содержатся и уран, и скандий, с эксплуатационных блоков откачиваются погружными насосами. Вначале происходит извлечение урана, затем раствор направляется для извлечения скандия. Специальная чистка поможет получить оксид скандия чистотой 99,9%", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта "Скандий" АО "Далур" Валерия Смышляева.

"Далур" - первое в России предприятие, добывающее уран способом подземного выщелачивания. Оно разрабатывает месторождения Зауральского ураново-рудного района (Далматовское, Хохловское и Добровольное), чья сырьевая база оценивается в 18,5 тыс. т урана. Используемый на предприятии метод извлечения урана способом подземного выщелачивания является в экологическом отношении наиболее щадящим из всех известных. Важнейшей особенностью подземного выщелачивания является замкнутый процесс добычи, не дающий отходов, что позволяет избежать изменения земной поверхности.

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