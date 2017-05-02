В Кургане возбуждено дело на предполагаемого вербовщика в экстремистскую организацию

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Управление ФСБ по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего предполагаемого вербовщика жителей региона в зарубежную религиозную организацию, деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудниками ФСБ вскрыта противоправная деятельность сторонника зарубежной религиозной организации, которая признана Верховным Судом РФ экстремистской и запрещена на территории России. 39-летний житель Альменьевского района Курганской области, активный приверженец радикальных течений Ислама, размещал в сети интернет информационные материалы, оправдывающие террористическую деятельность путем ведения вооруженной борьбы (джихада)", - отметили в УФСБ.
По данным ведомства, фигурант дела предпринимал попытки втягивания в организацию местных жителей, а также самостоятельно изготавливал брошюры запрещенных в России трудов религиозных деятелей, "планируя в дальнейшем их использовать в своих преступных замыслах".
В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ изъято около 20 гигабайт тематических видео и фотоматериалов, а также свыше 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных к распространению в России. "В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма"). Максимальный срок наказания, предусмотренный УК РФ по данной статье, составляет пять лет", - добавили в УФСБ.