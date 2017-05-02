Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кургане возбуждено дело на предполагаемого вербовщика в экстремистскую организацию

Новости Урала
2 мая, 11:21 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, мая. /ТАСС

Подозреваемый размещал в интернете информационные материалы, оправдывающие террористическую деятельность, а также изготавливал брошюры запрещенных в России трудов религиозных деятелей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Управление ФСБ по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего предполагаемого вербовщика жителей региона в зарубежную религиозную организацию, деятельность которой запрещена в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками ФСБ вскрыта противоправная деятельность сторонника зарубежной религиозной организации, которая признана Верховным Судом РФ экстремистской и запрещена на территории России. 39-летний житель Альменьевского района Курганской области, активный приверженец радикальных течений Ислама, размещал в сети интернет информационные материалы, оправдывающие террористическую деятельность путем ведения вооруженной борьбы (джихада)", - отметили в УФСБ.

По данным ведомства, фигурант дела предпринимал попытки втягивания в организацию местных жителей, а также самостоятельно изготавливал брошюры запрещенных в России трудов религиозных деятелей, "планируя в дальнейшем их использовать в своих преступных замыслах".

В ходе реализации комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ФСБ изъято около 20 гигабайт тематических видео и фотоматериалов, а также свыше 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных к распространению в России. "В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма"). Максимальный срок наказания, предусмотренный УК РФ по данной статье, составляет пять лет", - добавили в УФСБ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
"Она стала моими глазами": как дрессируют собак для незрячих людей
Самолет в Турцию или поезд в Петербург: что искали пользователи в преддверии праздников
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев поручил повысить МРОТ до прожиточного минимума
2
Трамп намерен в течение дня провести телефонный разговор с Путиным
3
CNN: сотрудница ФБР в Сирии вышла замуж за боевика ИГ
4
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
5
Министр торговли США назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина"
6
Клинцевич: Россия сможет жестким образом ответить на возможную агрессию со стороны США
7
Алексея Рогозина утвердили на должность гендиректора компании "Ил"
Темы дня
Загрузка...
Реклама