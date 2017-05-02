В Карабаше ожидается опасный для здоровья уровень смога

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Сильный смог ожидается во вторник в городе Карабаш Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По данным Челябинского ЦГМС, на территории Карабаша сегодня ожидаются метеорологические условия первой степени опасности, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Южноуральцам не стоит выходить из дома без серьезной причины", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что при таких погодных условиях нужно употреблять как можно больше жидкости. "Во время активных физических упражнений легкие работают в усиленном режиме, поэтому при задымленности лучше отказаться от лишних нагрузок", - уточнили в МЧС. Спасатели рекомендуют жителям города заткнуть влажными тряпками дверные и оконные проемы.

Город Карабаш расположен в 90 км от Челябинска. Численность населения составляет порядка 16 тыс. человек. Градообразующим предприятием является ЗАО "Карабашмедь" (входит в состав "Русской медной компании").

В 1990-е годы Карабаш был включен в список самых грязных городов планеты под №1, в настоящее время он исключен из этого перечня. Из-за длительных выбросов сернистого ангидрида (который при взаимодействии с содержащейся в атмосфере водой образует серную кислоту) в окрестностях завода "Карабашмедь" полностью исчезла растительность. В конце 1980-х годов из-за тяжелой экологической ситуации работа завода была прекращена, город был объявлен зоной экологического бедствия. Производство черновой меди возобновилось в Карабаше в 1998 году.

По данным "Русской медной компании", владеющей заводом, модернизация производства на "Карабашмеди" ведется с 2004 года. Тем не менее, в 2010 году появились сообщения о гибели растительности на приусадебных участках жителей Карабаша из-за выброса сернистого ангидрида. Прокуратура Челябинской области провела проверку, по итогам которой завод привлекли к административной ответственности и обязали провести модернизацию металлургического оборудования и производственного процесса, а также осуществить мероприятия по прекращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.