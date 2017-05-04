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Вылет самолета из Екатеринбурга в Ларнаку задерживается более чем на 14 часов

Новости Урала
4 мая, 9:06 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, мая. /ТАСС

В качестве причины указывается позднее прибытие воздушного судна

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании Nordwind из Екатеринбурга в Ларнаку (Кипр) задерживается более чем на 14 часов из-за позднего прибытия воздушного судна, сообщили в пресс-службе международного аэропорта Кольцово.

"Рейс авиакомпании Nordwind N4-1733 Екатеринбург - Ларнака задерживается по причине позднего прибытия воздушного судна. На время задержки пассажиров разместили в гостинице и предоставили им питание. Изначально они должны были вылететь в 2:40 по местному времени (00:40 мск), сейчас по данным онлайн-табло вылет должен состоятся в 17:30 местного времени (15:30 мск)", - сказала собеседница агентства.

Комментарий авиакомпании пока получить не удалось.

Nordwind входит в число десяти крупнейших авиакомпаний РФ по пассажирообороту. Маршрутная сеть включает более 80 направлений полетов по России и зарубежным странам.

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