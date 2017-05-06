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Семь пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП в Челябинске

Новости Урала
6 мая, 12:38 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 6, мая. /ТАСС

Один из пострадавших - ребенок

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Семь пассажиров маршрутного автобуса, в том числе один ребенок, пострадали в результате ДТП в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в Челябинской городской службе спасения.

"Сегодня в 09:10 (07:10 мск) в Советском районе города Челябинска водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении маршрутным автобусом ПАЗ. В автобусе находилось около 15 человек. В результате ДТП семь человек обратились за помощью к врачу. Шестеро, в том числе один ребенок, с порезами, ушибами, ссадинами были увезены в больницу", - уточнили в ведомстве.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. "В результате столкновения автобус изменил направление движения, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. По предварительной информации, в момент ДТП водитель автомобиля Volkswagen управлял транспортным средством в состоянии опьянения", - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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