Семь пассажиров автобуса пострадали в результате ДТП в Челябинске

Бывший игрок МЮ Гиггз посещал психиатра, чтобы привыкнуть к жизни без футболаСпорт 6 мая, 13:41
Пахомов: инфраструктура Сочи полностью готова к проведению матчей Кубка конфедерацийСпорт 6 мая, 13:29
В Кувейте впервые прошла акция "Бессмертный полк"Международная панорама 6 мая, 13:28
"Ночные волки" не планируют отказываться от проекта патриотического парка в СевастополеОбщество 6 мая, 13:19
Боксер Алоян удаленно примет участие в слушаниях CAS в связи с предстоящим боемСпорт 6 мая, 12:44
Парк Кубка конфедераций по футболу открылся в морском порту СочиСпорт 6 мая, 12:32
Боксер Саламов завоевал два региональных пояса, победив Маркича в Новой ЗеландииСпорт 6 мая, 12:09
Эксперт: хоккеистам сборной России нельзя подходить к игре с итальянцами расслабленнымиСпорт 6 мая, 12:03
ТАСС и "ВКонтакте" представляют проект "#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России"Общество 6 мая, 11:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Семь пассажиров маршрутного автобуса, в том числе один ребенок, пострадали в результате ДТП в Челябинске. Об этом ТАСС сообщили в Челябинской городской службе спасения.
"Сегодня в 09:10 (07:10 мск) в Советском районе города Челябинска водитель автомобиля Volkswagen совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении маршрутным автобусом ПАЗ. В автобусе находилось около 15 человек. В результате ДТП семь человек обратились за помощью к врачу. Шестеро, в том числе один ребенок, с порезами, ушибами, ссадинами были увезены в больницу", - уточнили в ведомстве.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. "В результате столкновения автобус изменил направление движения, совершил наезд на бордюрный камень и опрокинулся. По предварительной информации, в момент ДТП водитель автомобиля Volkswagen управлял транспортным средством в состоянии опьянения", - добавили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.