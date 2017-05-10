Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представители более 20 финских компаний посетят Средний Урал в рамках бизнес-миссии

Новости Урала
10 мая, 13:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 10, мая. /ТАСС

Предприятия специализируются на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, оборудования, строительстве, логистике

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Представительная делегация Финляндской Республики во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны в РФ Микко Хаутала посетит Свердловскую область с 16 по 19 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В состав делегации войдут представители двух десятков финских предприятий, специализирующихся на производстве машиностроительной, металлургической продукции, полимеров, различного оборудования, строительстве, логистике. Ожидается также прибытие сопредседателя финляндской части рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству между правительством Свердловской области и министерством занятости и экономического развития Финляндии Ээвы Вахтера, гендиректора Финско-Российской торговой палаты Яаны Реколайнен", - сообщили там.

В рамках визита запланированы переговоры с главой региона Евгением Куйвашевым, бизнес-форум, заседание рабочей группы, посещение предприятий, церемония закладки в Екатеринбурге первого камня жилого комплекса "Классика" российско-финской компании "ЮИТ Урал-Строй", добавили в пресс-службе.

В Президентском центре им. Б. Н. Ельцина по случаю 100-летия независимости Финляндии пройдет лекционная программа "Suomi 100", тема которой - развитие и преобразование Финляндии из бедной аграрной страны в государство с высоким уровнем благосостояния. "На мероприятии с лекциями выступят историк Тимо Вихавайнен, советник по вопросам образования Аннамари Каясто, издатель Александр Карманов", - пояснили в "Ельцин Центре". Представители Финляндской Республики также откроют инсталляцию "Abendland" творческой группы "IC98", выставку комиксов "Tempora Mutantur", а в екатеринбургском кинотеатре "Салют" дадут старт фестивалю финского кино.

"В рамках предыдущего заседания рабочей группы, которое прошло в 2015 году, озвучивалась цифра - 1,5 млрд евро - такова сумма инвестиций финских компаний в экономику Свердловской области. Сегодня финский бизнес очень солидно представлен в Свердловской области, действует соответствующая инфраструктура. В долгосрочной перспективе нас связывают общие интересы в сферах лесопользования, энергетики, телекоммуникаций, ряда отраслей наукоемких производств, транспорта и транспортной логистики. От визита мы ждем продолжения диалога и выхода на новые проекты", - сообщил министр международных и внешнеэкономических связей региона Андрей Соболев.

Товарооборот Свердловской области с Финляндией в 2016 году по сравнению в 2015 годом снизился на 25% и составил 40 млн долларов США. "В структуре импорта - химическая и минеральная продукция, машиностроительное оборудование, мебель, в структуре экспорта - преимущественно металлы и изделия из них. На Среднем Урале реализованы и продолжаются проекты с такими финскими компании, как "Пеллонпая", "Клинкманн", "Максит Груп" и другие", - отметили в пресс- службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
10
В пасхальную неделю жители Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли звонаря
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутат ЛДПР Василий Тарасюк скончался на 69-м году жизни
2
Археологи обнаружили в Москве "шахматный" клад времен Ивана Грозного
3
Россия не намерена участвовать в докапитализации ЕБРР
4
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
5
Путин обсудил с Совбезом РФ отношения с США перед встречей Лаврова с Трампом
6
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
7
На лидера украинских радикалов Ляшко завели дело о незаконном обогащении
Темы дня
Загрузка...
Реклама