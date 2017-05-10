Майский снегопад стабилизировал пожароопасную обстановку на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Снегопад, выпавший в конце прошлой недели на севере и в центре Свердловской области, стабилизировал пожароопасную обстановку на Урале. Резкое похолодание благополучно отразилось и на пожароопасной обстановке в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО). Исключением стала Тверская область, где произошел торфяной пожар.

По данным МЧС, леса горят в Сибири, в пяти регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО). Высокая пожарная опасность прогнозируется и в Курильском районе Сахалинской области. Большинство природных пожаров по-прежнему происходят по вине людей.

Снегопад "охладил" Урал

Вначале прошлой недели Сибирский региональный центр МЧС подверг жесткой критике уральские власти и управления за упущения в профилактике природных пожаров, что привело к массовому возгоранию сухой травы. Огонь переходил на жилые дома, в результате чего десятки жителей Свердловской области остались без крова. К майским праздникам пожароопасная обстановка в уральском регионе оставалась напряженной.

Неожиданный снегопад, который прошел 6-7 мая в северной и центральной части Свердловской области, стабилизировал пожароопасную обстановку. По данным регионального департамента лесного хозяйства, с 6 по 9 мая на Среднем Урале был зарегистрирован один лесной пожар на площади 12 га. "Всего с начала пожароопасного периода на Среднем Урале произошло 286 лесных пожаров, общая площадь которых составила более 3,1 тыс. га", - сообщили в ведомстве.

Нет лесных пожаров и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО), где столбик термометра не превышает отметки 6-7 градусов. По данным окружного управления МЧС, на территории ХМАО в ближайшие сутки прогнозируется первый класс пожароопасности. Сначала пожароопасного периода в округе произошло четыре природных пожара, за аналогичный период было зарегистрировано семь очагов возгорания.

В майские праздники наиболее сложная пожароопасная обстановка складывалась только в Курганской области, где, по данным департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, произошло 15 лесных пожаров общей площадью более 62 га. "10 мая на территории региона был зарегистрирован один пожар на площади 4 га. Все возгорания ликвидированы", - сообщили ТАСС в ведомстве.

Торфяники вспыхнули под Тверью

Резкое похолодание стабилизировало пожароопасную обстановку в большинстве регионов ЦФО. Исключением стала Тверская область, где 6 мая в Конаковском районе произошел торфяной пожар, а 7 мая в Калининском районе загорелся лес. "Осадки начались в последние дни праздников, в период которых зачастую увеличивается количество пожаров, и похолодание в этот раз не изменило ситуации", - пояснили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

В праздники горела трава и на территории Владимирской области. "За четыре выходных дня пожарные подразделения 16 раз выезжали на тушение сухой травы, лесных и торфяных пожаров зарегистрировано не было", - уточнили ТАСС региональном управлении МЧС.

Аналогичная обстановка в праздники складывалась и в Ивановской области. "С 5 по 9 мая сотрудники пожарной охраны, несмотря на холода, выезжали на тушение сухой травы порядка 60 раз", - сообщили в пресс-службе управления МЧС по области, отметив, что небольшой снег в регионе пошел 9 мая. До этого было сухо, но прохладно.

В течение мая сложная пожароопасная обстановка прогнозируется и на территории Орловской области. С 30 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Майские праздники в Орловской области были спокойные, крупных природных пожаров зарегистрировано не было.

Площадь пожаров увеличивается в Сибири

Напряженная пожароопасная обстановка сохраняется в Сибири. По данным пресс-службы авиалесоохраны, площадь лесных пожаров возросла в регионе за сутки более чем на 40% - до 1,7 тыс. га. По состоянию на 00:00 мск (среды), в Иркутской области лес горит на 802 га, в Забайкальском крае - на 762 га. Небольшие пожары действуют на территории Республики Тыва (65 га), Красноярского края (35 га), Бурятии, Республики Алтай. Общая площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла с 1,2 тыс. до 1,7 тыс. га.

В центральных регионах Сибири обстановка спокойнее. В Хакасии за выходные потушили пять небольших степных пожаров, лесных не было. В Красноярском крае, по данным лесопожарного центра на 10:00 местного времени (06:00 мск), возгорания не зарегистрированы.

В департаменте лесного хозяйства ДФО добавили, что в среду лесные пожары зафиксированы в Амурской и Сахалинской областях, Приморском и Хабаровском краях, Якутии. Всего обнаружено 15 очагов огня, шесть из которых уже локализованы. Самые сильные пожары отмечались в Приамурье, где выгорело 535 га, в основном пострадали земли лесного фонда.

По данным специалистов, большинство природных и лесных пожаров происходит по вине людей. Поэтому спасатели в очередной раз просят жителей соблюдать правила пожарной безопасности: не бросать в лесу горящие спички, окурки, не разводить костры в густых зарослях и хвойном молодняке, не оставлять в лесу самовозгораемый материал и не выжигать сухую траву в полях и на лесных полянах.