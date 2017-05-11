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На Среднем Урале создана общественная ассоциация по борьбе с экстремизмом и терроризмом

Новости Урала
11 мая, 10:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 11, мая. /ТАСС

Центр будет заниматься научно-исследовательской деятельностью

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Новая региональная общественная организация "Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма" создана в Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Ассоциация объединяет ветеранов антитеррористических подразделений, ученых и других специалистов, обладающих богатым опытом теоретической и практической работы антиэкстремистской и антитеррористической направленности", - сообщили в пресс-службе.

По словам президента ассоциации Сергея Павленко, центр будет заниматься научно-исследовательской деятельностью. "Специалисты и эксперты, приглашенные из разных регионов страны, займутся аналитическими и научными исследованиями в области межнациональных и межконфессиональных, а также миграционных процессов. На базе центра будут проводиться лекции, круглые столы и конференции, посвященные этноконфессиональной теме", - добавили в пресс-службе.

Центр будет помогать в подготовке справочных, аналитических, научных, учебно-методических и журналистских материалов, специальных исследований, необходимых для органов государственной власти. Запланирован ряд выездных семинаров для учащихся и преподавателей региона, первая лекция уже прошла в Кушвинском городском округе.

"На встрече с подростками, кроме религиозных основ, мы рассказали о так называемом Федеральном списке экстремистских материалов, а также об организациях, чья деятельность запрещена на территории России. Показали видеоролики о том, какие материалы, фотографии, комиксы и музыку лучше не размещать у себя на странице в социальной сети. Если в них содержатся призывы к возбуждению расовой, социальной, религиозной вражды и ненависти, если они пропагандируют деятельность запрещенных судом организаций, это может быть истолковано как содействие экстремистской и террористической деятельности", - пояснил завкафедрой теологии Уральского государственного горного университета Алексей Старостин, ставший экспертом центра.

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