Летевший в Турцию самолет вернулся в Екатеринбург из-за попавшей в двигатель птицы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Самолет "Уральских авиалиний", вылетевший из Екатеринбурга в Анталью, вернулся в уральский аэропорт Кольцово из-за попавшей в двигатель птицы.
"Самолет A-321 "Уральских авиалиний", вылетевший из Екатеринбурга в Турцию, сегодня рано утром вернулся в аэропорт Кольцово. На данный момент все пассажиры размещены в гостиницы, вылет рейса пока откладывается", - сказали ТАСС в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Как пояснили ТАСС в "Уральских авиалиниях", причиной возвращения стало попадание птицы в двигатель самолета. "Подробный комментарий будет чуть позже", - сказали в компании.
По данным онлайн-табло аэропорта, вылет самолета был запланирован на 02:00 мск 12 мая, на данный момент он перенесен на 11:20 мск.