Восемь микрорайонов Кургана остались без воды из-за аварии

Производство грузовых магистральных вагонов в РФ в январе-апреле выросло в 2 разаТранспорт 19 мая, 12:48
Марин Ле Пен выдвинула свою кандидатуру на выборах в Национальное собрание ФранцииМеждународная панорама 19 мая, 12:46
Более четырех тонн зараженной птичьим гриппом индейки выявлено в Челябинской областиНовости Урала 19 мая, 12:44
КДК РФС условно дисквалифицировал на один матч тренера "Спартака" КарреруСпорт 19 мая, 12:40
Индийский стартап собирает окуркиСоциальная ответственность 19 мая, 12:40
Футболист "Рубина" Цакташ дисквалифицирован на два матчаСпорт 19 мая, 12:37
Минск передал ЕС информацию по уголовному делу о подготовке массовых беспорядков в странеМеждународная панорама 19 мая, 12:36
РЖД не будут снижать скидки на грузоперевозки в период летней навигацииТранспорт 19 мая, 12:31
Уровень воды в районе тюменского села Викулово поднялся еще на 53 смНовости Урала 19 мая, 12:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Восемь микрорайонов города Кургана, три детских сада и три школы остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе садоводческого кооператива "Коммунальник". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе компании "Водный союз".
"В Кургане в связи с аварией на водопроводе диаметром 500 мм, находящемся в садоводческом кооперативе "Коммунальник", без холодного водоснабжения остались микрорайоны Утяк, Глинки, Затобольный, Керамзитный, Лесной-Учхоз, Придорожный, Смолино, Ключи, а также улица Луговая, 20. В зоне отключения - три детских сада и три школы", - уточнили в компании.
В диспетчерской службе добавили, что аварийная бригада приступила к ремонту. Восстановить водоснабжение планируют до конца дня.