Восемь микрорайонов Кургана остались без воды из-за аварии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Восемь микрорайонов города Кургана, три детских сада и три школы остались без холодного водоснабжения из-за аварии на водопроводе садоводческого кооператива "Коммунальник". Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе компании "Водный союз".

"В Кургане в связи с аварией на водопроводе диаметром 500 мм, находящемся в садоводческом кооперативе "Коммунальник", без холодного водоснабжения остались микрорайоны Утяк, Глинки, Затобольный, Керамзитный, Лесной-Учхоз, Придорожный, Смолино, Ключи, а также улица Луговая, 20. В зоне отключения - три детских сада и три школы", - уточнили в компании.

В диспетчерской службе добавили, что аварийная бригада приступила к ремонту. Восстановить водоснабжение планируют до конца дня.