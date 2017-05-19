Совет директоров ЧТПЗ возглавил совладелец компании Андрей Комаров

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совладелец Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров (совместно с Александром Федоровым контролирует более 80% группы ЧТПЗ) избран председателем совета директоров компании. Об этом говорится в пресс-релизе ЧТПЗ.
Александр Федоров, ранее занимавший эту должность, избран председателем совета директоров Первоуральского новотрубного завода и номинирован на должность председателя совета директоров АО "Группа ЧТПЗ", отмечается в сообщении.
Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ), металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".