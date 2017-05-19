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Совет директоров ЧТПЗ возглавил совладелец компании Андрей Комаров

Новости Урала
19 мая, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Александр Федоров, занимавший эту должность, избран председателем совета директоров Первоуральского новотрубного завода и номинирован на должность председателя совета директоров АО "Группа ЧТПЗ"

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Совладелец Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) Андрей Комаров (совместно с Александром Федоровым контролирует более 80% группы ЧТПЗ) избран председателем совета директоров компании. Об этом говорится в пресс-релизе ЧТПЗ.

Александр Федоров, ранее занимавший эту должность, избран председателем совета директоров Первоуральского новотрубного завода и номинирован на должность председателя совета директоров АО "Группа ЧТПЗ", отмечается в сообщении.

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод" (ПНТЗ), металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".

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