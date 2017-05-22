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Суд приступил к рассмотрению дела о ДТП с 10 погибшими детьми в ХМАО

Новости Урала
22 мая, 13:52 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая./ТАСС

Перед судом предстали директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук

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© Следственный Комитет Российской Федерации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая./ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд в понедельник приступил к рассмотрению уголовного дела о ДТП с автобусом, перевозившим детскую спортивную команду, в котором погибли 10 детей, сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Сегодня в Ханты-Мансийском районном суде началось рассмотрение по существу уголовного дела о ДТП с участием автобуса, в результате которого погибло 10 детей. Это уголовное дело расследовалось четвертым следственным управлением Главного следственного управления Следственного комитета России (с дислокацией в городе Екатеринбург)", - сообщили в СК.

Подсудимые

Перед судом предстали директор спортшколы "Сибиряк" Ирина Тарасова, которой предъявлено обвинение по статье УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц", водитель автобуса Марат Зайнуллин и представитель индивидуального предпринимателя, осуществлявшего перевозки, Александр Сидорук - по статье УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", а водитель грузовика Volvo Раиль Саитханов - по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Обстоятельства ДТП

По данным следствия, 4 декабря 2016 года воспитанники и тренеры СДЮСШОР "Сибиряк" в количестве 33 человек выехали из Ханты-Мансийска в направлении города Нефтеюганска на автобусе под управлением водителя Зайнуллина. Двигаясь на 926-м километре автомобильной дороги Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, автобус столкнулся с двигавшимся в сторону Ханты-Мансийска тягачом Volvo под управлением водителя Раиля Саитханова, нарушившего ПДД и выехавшего на полосу встречного движения.

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© ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

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Столкновение привело к изменению траектории движения автобуса, после чего он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым тягачом Scania. В результате ДТП погибло 12 пассажиров автобуса, из которых 10 детей. 19 человек, в том числе 16 детей, получили травмы различной степени тяжести, 2 детям причинены повреждения, не расценивающиеся как вред здоровью. Все пассажиры автобуса признаны потерпевшими.

Детали расследования

"Из заключения автотехнической судебной экспертизы следует, что водитель Scania при любых условиях в сложившейся ситуации не имел технической возможности избежать столкновения, что исключает его привлечение к уголовной ответственности", - уточнили в пресс-службе СК РФ.

В сообщении отмечается, что ни Тарасова, ни ее подчиненные не направили в подразделение ГИБДД уведомления об организованной перевозке группы детей. "Оснований для закрытия трассы по погодным или иным причинам у сотрудников ГИБДД не имелось. Согласно заключениям судебных экспертиз и иным материалам уголовного дела, дорожные условия в день ДТП были удовлетворительными, видимость составляла примерно 500 м", - пояснили в СК.

В ходе предварительного следствия также проверено выполнение своих обязанностей должностными лицами дорожной службы, службы, согласовавшей проезд крупногабаритной техники, сотрудников АО "Башнефтегеофизика", являвшегося собственником груза.

Дана юридическая оценка действиям лиц, организовавших соревнования и перевозку детей, в частности, представителей департамента физической культуры и спорта ХМАО-Югры, "ЮграМегаСпорт", комитета по физической культуре и спорту администрации города Нефтеюганска, а также сотрудников регионального ГИБДД.

Также следователи установили, что водитель Volvo Раиль Саитханов в июне 2016 года был лишен по решению суда водительских прав, но сведения об этом в информационную систему ГИБДД были внесены только в декабре. В связи с этим следственным управлением по Республике Башкортостан организована и проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье УК РФ "Халатность".

По результатам служебной проверки, проведенной на основании внесенного в МВД по Республике Башкортостан представления, факт грубого нарушения законодательства сотрудниками ПДПС ГИБДД УМВД России по городу Уфе подтвердился: командир указанного подразделения и старший инспектор привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Крупное ДТП с автобусом в ХМАО
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