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В Кургане подрядчик программы расселения аварийного жилья перешел на круглосуточную работу

Новости Урала
22 мая, 15:37 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 22, мая. /ТАСС

С компанией заключен контракт, предполагающий сдачу готовых для переселения помещений в июле 2017 года

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Застройщик, обязавшийся к июлю сдать в Кургане и Шадринске (Курганская область) новые дома по программе расселения аварийного жилья, перешел на круглосуточный режим работы, чтобы успеть построить дома в срок, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

"Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Курганской области рассчитана на 5 лет - с 2013 по 2017 годы. На ее реализацию запланировано выделить более 3 млрд рублей, это средства областного и местных бюджетов, а также Фонда содействия реформированию ЖКХ. Чтобы ускорить реализацию программы в этом году, застройщики перешли на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

Как пояснил в беседе с ТАСС заместитель начальника управления ЖКХ Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Алексей Малыгин, речь идет об одном застройщике, с которым заключен контракт, предполагающий сдачу готовых для переселения помещений в июле 2017 года.

"Шадринск и Курган в этом году в такой ситуации, что медлить уже некогда, есть необходимость ускорить работу. Наши специалисты из отдела строительного контроля и управления строительством посмотрели и оценили масштабы готовности (объектов - прим. ТАСС), было внесено предложение взять этот вопрос под особый контроль. И в связи с этим подрядчиком был организован трехсменный режим работы, чтобы к июлю дома, которые находятся в стадии строительства, были готовы к заселению", - сказал Малыгин.

Он добавил, что для бюджета области никаких дополнительных затрат это не повлекло. "Контракты были составлены с тем условием, что подрядчик предъявит готовые помещения к июлю. Если он сам довел ситуацию до необходимости введения третьей смены, то это его проблемы", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства Курганской области, всего по программе расселения аварийного жилья запланировано переселить более 6 тыс. человек, на данный момент жилищные условия улучшили уже почти 4,4 тыс. человек. "Сейчас в Зауралье (Курганской области - прим. ТАСС) строится 12 жилых домов, два из них планируется ввести в эксплуатацию в июне, остальные будут заселены до начала июля", - уточняется в сообщении ведомства. До 1 сентября из ветхого и аварийного жилья планируется переселить еще более 2 тыс. жителей региона.

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