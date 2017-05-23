Собрание акционеров "Курганмашзавода" рассмотрит 26 мая вопрос передачи компании Ростеху

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мая. /ТАСС/. Акционеры "Курганмашзавода" (Курганская область) рассмотрят вопрос досрочной смены управляющей организации предприятия 26 мая на годовом собрании акционеров, говорится в повестке заседания. Новой управляющей организацией может стать ОАО "Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий", являющееся структурой госкорпорации "Ростех".

"О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров "Курганмашзавода" вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации - общества с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" и передаче полномочий единоличного исполнительного органа новой управляющей организации - акционерному обществу "Центральный институт по проектированию машиностроительных предприятий", Москва", - сказано в повестке.

Также планируется утвердить совет директоров "Курганмашзавода", решить вопрос по выплатам дивидендов.

В конце 2016 года сообщалось, что после передачи акций "Уралвагонзавода" и "Курганмашзавода" госкорпорации "Ростех" может быть образован бронетанковый холдинг, поскольку предприятия обладают схожими компетенциями.

АО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее БМП, состоящие на вооружении армий почти 30 стран: БМП-2, БМП-3, машины на их базе, модернизированные БМП-1, БМП-2 и БМП-3, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л, унифицированное шасси на базе БМП-3 для создания на его основе различных систем вооружений. Помимо военной техники, завод производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.