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Приставы запросили средства для сноса единственного на Урале буддийского храма

Новости Урала
25 мая, 17:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 25, мая. /ТАСС

Стоимость работ по сносу монастыря в Свердловской области оценили в 1,5 млн рублей.

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© Буддийский монастырь "Шад Тчуп Линг"/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Судебные приставы Свердловской области направили обращение в центральный аппарат ФССП в Москву с просьбой выделить средства из федерального бюджета на снос незаконного построенного единственного на Урале буддийского храма. Об этом ТАСС сообщил начальник Качканарского районного отдела судебных приставав - старший судебный пристав Сергей Помещенко.

"Представитель буддийской общины Арсений Бахарев отказался исполнять решение суда о сносе незаконно построенного буддийского храма. На него был наложен административный штраф. Решение суда в любом случае должно быть исполнено, поэтому от свердловского управления ФСПП направлено письмо в центральный аппарат в Москву с просьбой согласовать выделение средств из федерального бюджета на снос храма", - сказал Помещенко.

Ранее стоимость работ по сносу монастыря оценили в 1,5 млн рублей. Земля под храмом относится к Качканарскому месторождению железной руды. Представитель буддийской общины отметил, что они не раз пыталась оформить документы на владение землей, где находится основанный в 1995 году храм.

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