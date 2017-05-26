Призывники-сироты ЦВО впервые бесплатно получили мобильные телефоны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Мобильные телефоны впервые бесплатно начали выдавать призывникам Центрального военного округа, которые остались без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Нынешняя призывная кампания в Центральном военном округе отличается тем, что молодым людям, оставшимся без попечения родителей и призываемым в Вооруженные силы, будут безвозмездно передаваться мобильные телефоны. Первые такие телефоны сегодня получили 49 призывников из Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, на балансе каждого телефона находится сумма в размере 400 рублей. Призывники смогут по льготному тарифу общаться с близкими из любой точки России, а также бесплатно позвонить в правозащитную организацию "Содружество родителей военнослужащих".

В Центральном военном округе в ходе весенней кампании будут призваны 57 тысяч человек, что почти на 13% меньше, чем осенью 2016 года. Количество граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу, за год снизилось на 30%. Из республики Башкортостан в Вооруженные силы и другие силовые ведомства направят около пяти тысяч человек.