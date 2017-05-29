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Подразделение Росгвардии присоединилось к иску о банкротстве "Курганмашзавода"

Новости Урала
29 мая, 9:26 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 29, мая. /ТАСС

Размер требований к предприятию составляет 1,5 млн рублей

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© Александр Алпаткин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Курганской области принял заявление от федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (Росгвардии) о вступлении в дело о банкротстве "Курганского машиностроительного завода" ("Курганмашзавод"), где производят боевые машины пехоты. Об этом говорится в материалах суда.

"Суд определил принять заявление федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии РФ о вступлении в дело о банкротстве ОАО "Курганский машиностроительный завод". Размер требований - 1,5 млн рублей. Назначить дело к судебному разбирательству на 13 июля", - сказано в решении суда.

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Кроме подразделения Росгвардии истцами по данному делу о банкротстве курганского оборонного завода проходят публичное акционерное общество "ТрансФин-М", требования которого около 130 млн рублей, и "Государственная транспортная лизинговая компания" - 4,1 млн рублей.

В начале мая этого года Минобороны РФ обратилось в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать в "Курганмашзавода" 352 млн рублей. Предварительные слушания назначены на конец июля.

В конце 2016 года сообщалось, что после передачи акций "Уралвагонзавода" и "Курганмашзавода" госкорпорации "Ростех" может быть образован бронетанковый холдинг, поскольку предприятия обладают схожими компетенциями.

"Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса, выпускающее БМП, состоящие на вооружении армий почти 30 стран: БМП-2, БМП-3, машины на их базе, модернизированные БМП-1, БМП-2 и БМП-3, бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ-Л, унифицированное шасси на базе БМП-3 для создания на его основе различных систем вооружений. Помимо военной техники завод производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

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