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Челябинские пилоты просят Чайку проверить информацию о возможном лишении их лицензий

Новости Урала
30 мая, 19:30 UTC+3 ЧЕЛЯБИНСК ЧЕЛЯБИНСК 30, мая. /ТАСС

Под документом свои подписи поставили 32 человека

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 мая. /ТАСС/. Более 30 выпускников Челябинского летного училища гражданской авиации направили письмо генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о возможном аннулировании Росавиацией их летных лицензий. Об этом во вторник сообщил ТАСС один из авторов обращения.

"Под документом свои подписи поставили 32 человека, которым в ближайшее время Росавиация может аннулировать свидетельства коммерческих пилотов. Информацию о возможном аннулировании мы почерпнули из официального письма чиновника Росавиации в Рособрнадзор", - сказал собеседник агентства, попросив не называть его имени.

Он добавил, что основанием для аннулирования лицензий может стать якобы "прохождение подготовки по неутвержденной программе". "Эта позиция несостоятельна. Мы хотим, чтобы генеральная прокуратура разобралась в ситуации", - отметил собеседник.

По его утверждению, уже сейчас некоторые выпускники испытывают сложности при устройстве на работу в отечественные авиакомпании. Если так пойдет и дальше, то в перспективе проблемы с работой могут возникнуть примерно у 300 действующих пилотов, окончивших училище, добавил он. "Это высококлассные специалисты, которые налетали без происшествий по 5-10 тыс. часов", - пояснил выпускник челябинского училища.

Директор учебного заведения Александр Матусевич сообщил ТАСС, что руководство училища позицию выпускников поддерживает. "Никаких оснований для аннулирования свидетельств мы не видим", - отметил он.

В Росавиации от комментариев ситуации отказалась.

 

 

История вопроса

 

Ранее сообщалось, что выпускники Челябинского летного училища гражданской авиации 2016 года не могут быть допущены к полетам из-за отсутствия у учебного заведения сертификата от Росавиации.

Как отметили в Уральском межрегиональном территориальном управлении Росавиации, для того, чтобы производить обучение пилотов, училище должно иметь соответствующий сертификат и программу, утвержденную Росавиацией. Однако сертификат у Челябинского летного училища истек в августе прошлого года, отметили в ведомстве.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на имеющийся в ее распоряжении текст направленной в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО, ICAO) петиции пилотов и работников авиаотрасли сообщала, что Росавиация аннулировала свидетельства сотен пилотов, обучавшихся в негосударственных авиационных учебных центрах (АУЦ), еще около тысячи свидетельств могут быть отозваны в ближайшее время.

По данным "Коммерсанта", пилоты и работники отрасли просят ICAO проверить Росавиацию в части организации обучения и выдачи летных свидетельств.

Как сообщали ранее ТАСС в Росавиации, к началу марта было аннулировано более 400 свидетельств пилотов.

Челябинское летное училище гражданской авиации было создано в ноябре 2008 года. 28 августа 2015 года ЧУПО "УТЦ "ЧелАвиа" переименовано в Частное профессиональное образовательное учреждение "Челябинское летное училище гражданской авиации" (ЧПОУ "ЧЛУГА"). Место нахождения - аэродром Калачево (Челябинск), а также московский филиал на аэродроме Мячково.

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