Защита предполагаемого посредника в деле о взятке экс-губернатору Юревичу обжаловала арест

ЧЕЛЯБИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Адвокаты директора московского представительства ОАО "Макфа", помощника депутата Государственной думы Андрея Чуркина, подозреваемого в посредничестве при получении взятки бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, подали в Центральный районный суд Челябинска жалобу на арест своего подзащитного. Об этом ТАСС сообщила в четверг сотрудник суда Наталья Прохорова.

"Жалоба от адвокатов Чуркина поступила в Центральный районный суд. Материалы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей 5 июня будут направлены в Челябинский областной суд для рассмотрения в апелляционной инстанции", - сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что директор столичного представительства одного из крупнейших производителей макаронных изделий в России задержан по подозрению в посредничестве при получении взятки Юревичем. По словам защиты, Чуркин вину не признает.

Уголовные дела

Ранее Следственный комитет (СК) предъявил Юревичу обвинение в систематическом получении взяток от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство. Кроме того, Юревич, по версии следствия, подстрекал Олега Грачева, назначенного на должность первого заместителя губернатора Челябинской области, к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда. Сумма взяток, как считают следователи, составляет 26 млн рублей. В рамках данного дела Юревич был объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Позже СК сообщило о другом уголовном деле в отношении бывшего губернатора, а также о задержании и аресте его предполагаемого посредника. По версии следствия, Юревич в период с января 2011 года по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятки в особо крупном размере на общую сумме не менее 3,4 млрд рублей.

46-летний Юревич стал губернатором Челябинской области в 2010 году, 15 января 2014 года президент РФ принял его досрочную отставку. Юревич стал депутатом Госдумы, но в состав нижней палаты нового созыва не попал (ЦИК исключил его из списка Российской партии пенсионеров за справедливость из-за нарушений при подаче документов).