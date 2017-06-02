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Почти девять тысяч человек остались без электричества на Среднем Урале из-за непогоды

Новости Урала
2 июня, 20:25 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, июня. /ТАСС

Без электроснабжения остаются жители, проживающие в населенных пунктах Сысертского, Белоярского, Кировградского и Артинского районов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Почти 9 тысяч жителей Свердловской области остались без электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в ФГБУ "Ситуационно-аналитический центр Минэнерго России".

"Сегодня с 14:00 мск по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (дождь, ветер с порывами до 15 м/с - прим. ТАСС) происходят отключения в электрических сетях 110 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (филиал ОАО "МРСК Урала" - "Свердловскэнерго"). По состоянию на 15:00 мск без электроснабжения остались бытовые потребители, около 8 600 человек", - сказали там.

По данным пресс-службы "МРСК Урала", в результате непогоды была нарушена работа нескольких линий электропередачи классом напряжения 110 киловольт, а также распределительных сетей.

В филиале ОАО "МРСК Урала" - "Свердловэнерго" создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию.

На данный момент без электроснабжения остаются жители, проживающие в населенных пунктах Сысертского, Белоярского, Кировградского и Артинского районов.

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