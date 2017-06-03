Рейс "Нордстар" из Турции в Екатеринбург задержан на 15 часов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Нордстар" из турецкой Антальи в Екатеринбург задерживается более чем на 15 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс Y7-7790 должен был приземлиться в екатеринбургском аэропорту в субботу в 04:30 (02:30 мск), но прибытие самолета оказалось отложено до 20:00 (18:00 мск).

Как сообщалось, 2 июня Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту многочасовой задержки рейса авиакомпании "Нордстар" из Екатеринбурга в Анталью.