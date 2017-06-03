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Рейс "Нордстар" из Турции в Екатеринбург задержан на 15 часов

Новости Урала
3 июня, 14:20 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, июня. /ТАСС

Прибытие самолета отложено до 18:00 мск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Нордстар" из турецкой Антальи в Екатеринбург задерживается более чем на 15 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта Кольцово.

Рейс Y7-7790 должен был приземлиться в екатеринбургском аэропорту в субботу в 04:30 (02:30 мск), но прибытие самолета оказалось отложено до 20:00 (18:00 мск).

Как сообщалось, 2 июня Уральская транспортная прокуратура начала проверку по факту многочасовой задержки рейса авиакомпании "Нордстар" из Екатеринбурга в Анталью.

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