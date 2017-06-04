Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ПМЭФ-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Энергетики планируют восстановить электроснабжение Свердловской области до конца дня

Новости Урала
4 июня, 16:30 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 4, июня. /ТАСС

Без света остаются порядка семи тысяч жителей региона

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Энергетики планируют восстановить электроснабжение Свердловской области до конца дня. Пока без света остаются порядка 7 тыс. жителей региона, сообщили в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

"Специалисты "МРСК Урала" восстановили электроснабжение еще 3 тысячам человек. Погашенными остаются порядка 7 тысяч жителей городского округа Нижний Тагил и небольших населенных пунктов в Белоярском городском округе. Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение в регионе к концу сегодняшнего дня. Восстановительные работы в поселке Лая (под Нижним Тагилом - прим. ТАСС) и близлежащих небольших населенных пунктах из-за сложности устранения и больших объемов повреждения линий электропередачи будут проходить до поздней ночи", - сказали там.

Над ликвидацией последствий вчерашнего урагана продолжают работу порядка 400 энергетиков, задействовано 147 единиц специализированной техники. "Для восстановительных работ в темное время суток персоналу приходилось расчищать подъездные пути к линиям электропередачи. Наиболее характерные повреждения на ЛЭП - излом опор, траверс, обрывы проводов", - утончили в пресс-службе.

Также без света остаются порядка 1,7 тыс. жителей Челябинской области. Штормовое предупреждение продлено на Урале до 5 июня. По прогнозам синоптиков, в Свердловской и Челябинской областях вновь ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

3 июня в результате прохождения мощного грозового фронта по территории Среднего Урала были зафиксированы многочисленные технологические нарушения в электросетевом комплексе. По данным властей, в общей сложности свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, были обесточены 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, там был введен режим ЧС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: крик радости в Каннах, рукопожатие президента и ураган в городе
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
Инфографика
Сотрудничество Свердловской области с Китаем
Оборонная промышленность Свердловской области
Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Туристические объекты Свердловской области
Фото
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
8
Завод "Русала" на Урале увеличит производство глинозема на 17% за счет модернизации
5
Студент-баскетболист приступил к работе "антиголубем" в Музее истории Екатеринбурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: последняя жертва конфликта под Тверью была убита после отказа копать себе могилу
2
Теракт в центре Лондона. Хроника событий
3
Вице-губернатор Владимирской области задержана по подозрению в получении взятки
4
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
5
Парламент Молдавии отказался заслушать правительство о высылке российских дипломатов
6
В рамках расследования теракта в Лондоне задержаны 12 человек
7
Выжившая при стрельбе под Тверью вызвала полицию
Темы дня
Загрузка...
Реклама