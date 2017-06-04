ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Энергетики планируют восстановить электроснабжение Свердловской области до конца дня. Пока без света остаются порядка 7 тыс. жителей региона, сообщили в пресс-службе ОАО "МРСК Урала".

"Специалисты "МРСК Урала" восстановили электроснабжение еще 3 тысячам человек. Погашенными остаются порядка 7 тысяч жителей городского округа Нижний Тагил и небольших населенных пунктов в Белоярском городском округе. Энергетики планируют полностью восстановить электроснабжение в регионе к концу сегодняшнего дня. Восстановительные работы в поселке Лая (под Нижним Тагилом - прим. ТАСС) и близлежащих небольших населенных пунктах из-за сложности устранения и больших объемов повреждения линий электропередачи будут проходить до поздней ночи", - сказали там.

Над ликвидацией последствий вчерашнего урагана продолжают работу порядка 400 энергетиков, задействовано 147 единиц специализированной техники. "Для восстановительных работ в темное время суток персоналу приходилось расчищать подъездные пути к линиям электропередачи. Наиболее характерные повреждения на ЛЭП - излом опор, траверс, обрывы проводов", - утончили в пресс-службе.

Также без света остаются порядка 1,7 тыс. жителей Челябинской области. Штормовое предупреждение продлено на Урале до 5 июня. По прогнозам синоптиков, в Свердловской и Челябинской областях вновь ожидаются грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

3 июня в результате прохождения мощного грозового фронта по территории Среднего Урала были зафиксированы многочисленные технологические нарушения в электросетевом комплексе. По данным властей, в общей сложности свыше 100 тыс. человек остались без электроснабжения, были обесточены 88 населенных пунктов. Наиболее сложная ситуация сложилась в Нижнем Тагиле и Староуткинске Свердловской области, там был введен режим ЧС.